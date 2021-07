Golf und Zweirad prallen zusammen

Jetzt teilen:

ASSLAR - Aßlar (red). Beim Einbiegen von der Brühlstraße auf die Herborner Straße in Aßlar übersah am Samstagabend, 17. Juli, eine Golffahrerin einen Motorradfahrer. Gegen 22.30 Uhr war der 16-Jährige mit seiner Maschine in Richtung Werdorf unterwegs. Er konnte dem Golf nicht mehr ausweichen. Der in Wetzlar lebende Biker stürzte zu Boden und trug nach einer ersten Einschätzung der Rettungssanitäter Prellungen davon. Für weitere Untersuchungen fuhren diese den Jugendlichen in die Uniklinik nach Gießen. Die 41-jährige Unfallfahrerin aus Ehringshausen kam mit dem Schrecken davon. Die Schäden an beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf rund 7000 Euro.