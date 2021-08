Handballer verzichten auf Pokale und spenden Geld

Jetzt teilen:

ASSLAR - Aßlar (red). Beim Handballturnier der HSG Dilltal gibt es am letzten Augustwochenende keine Pokale für die weiteren Sieger oder Einzelspieler. Die dafür vorgesehenen 500 Euro gehen als Spende an die "Aktion Deutschland hilft", um die Geschädigten der Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz zu unterstützen.

Nach dem das Traditionsturnier um den "Karl-Hoffmann-Cup" im letzten Jahr aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden konnte, spielen vom 24. bis 28. August in der Sporthalle Werdorf insgesamt sechs Mannschaften aus der Landesliga und Bezirksoberliga um den Sieg. Im Vorfeld des Turniers hat der Vorstand der HSG Dilltal entschieden, auf die Ausspielung der in der Ausschreibung genannten Pokale für die Siegermannschaften und einzelne Spieler zu verzichten. Die ausgeschriebenen Geldpreise und der Wanderpokal werden aber überreicht, erklärt der HSG-Vorsitzende Markus Schleifer.