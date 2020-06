Handwerk macht Schule an der Aßlarer Alexander-von-Humboldt-Schule

Rudi Kraus und Martina Kahlert-Crema schauen zu, als Lea Brambach und Thor-Finn Klotz Forellen in die Dill setzen. Foto: Heike Pöllmitz

AßLAR. "Handwerk hat goldenen Boden" ist ein Sprichwort, das in der modernen Zeit anscheinend langsam seinen Stellenwert verliert. Technik, Elektronik, Kommunikation, Naturwissenschaften und Co. stehen im Fokus, wenn es darum geht, einen Beruf zu ergreifen. Ein Job mit geregelter Arbeitszeit, bei dem man sich nicht schmutzig macht und viel Geld verdient, scheint attraktiver.

Im Rahmen seiner ehrenamtlichen Arbeit als Schulelternbeirat wurde dieser Zustand dem Aßlarer Metzgermeister Rudi Kraus bewusst. Er stellte sich die Frage nach den Fähigkeiten der Schüler, von denen sich mancher im Handwerk wohler fühlen würde.

Rudi Kraus, ein Mann der Tat, der sich in Aßlar vielseitig engagiert, ergriff die Initiative und bot an der Alexander-von-Humboldt-Schule eine AG an, in der Schüler unter der Überschrift "Meet & Präsentation" das Handwerk des Metzgers und des Kochs kennenlernen konnten, wobei der Begriff Nachhaltigkeit im Blickpunkt stand. Dass hier sehr viel mehr verlangt wird, als Arbeitskraft und das Erledigen stupider Abläufe, war manchem der Schüler nicht mehr bewusst.

Der "Lehrer aus dem Handwerk" wusste den Teilnehmern der AG anschaulich darzustellen, dass es einiges an Können und Kreativität braucht, um nicht nur leckere Lebensmittel herzustellen, sondern auch Marketing-Strategien zu entwickeln, effiziente Arbeitsabläufe zu erstellen, Produktmanagement zu betreiben, Aufträge zu kalkulieren und vieles mehr. Neben der Theorie in der Schule gab es in der Kraus'schen Metzgerei im Aßlarer Rewe-Markt auch jede Menge Praxis. Gemeinsam wurde geschnippelt, geschmiert, garniert, eben schmackhafte Leckereien hergestellt und zum guten Schluss auch verzehrt. "Die Kinder haben auch gelernt, dass durch die Verwendung von Produkten aus der Region weniger CO 2 2 ausgestoßen wird", so Kraus, dem als Vorsitzender des Angelsportvereins auch der Naturschutz am Herzen liegt. Da er außerdem gerne karitativ tätig ist, gab es auch hier gleich ein Anschauungsbeispiel.

Als sich die AG beim Tag der offenen Tür der Schule im Januar vorstellte, wurden nicht nur Erfahrungen in Verkauf und Herstellung gesammelt, sondern leckere Beefsticks für einen guten Zweck verkauft. Die erwirtschafteten rund 170 Euro wanderten in den Fischbesatz der Dill, den die Angelsportler in jedem Frühjahr zur Arterhaltung durchführen. Dabei durfte dann auch noch geholfen werden, das noch lebendige "Lebensmittel" in die Freiheit zu entlassen. An der Dillbrücke nach Klein-Altenstädten lieferte Wildvermarkter Andreas Liebold aus Wetzlar mit seinem Fahrzeug Forellen verschiedener Entwicklungsstufen an. 2000 einsömmerige Brütlinge, 300 fressfähige und 200 fangfähige Forellen wurden in die Dill eingesetzt und auch Aale kamen dazu.

"Die AG hat uns sehr viel Spaß gemacht, wir haben viel gelernt und aufregend war auch der Blick hinter die Kulissen der Metzgerei", schwärmte Lea Brambach, die zusammen mit Thor-Finn Klotz von der Anglerjugend beim Aussetzen half. Mit dabei auch Diplom-Sozialwissenschaftlerin Martina Kahlert-Crema, zu deren Portfolio unter anderem berufliche Orientierung gehört. Sie hatte sich spontan bereit erklärt, die AG mit Fragen zur Bewerbung zu ergänzen. "Ich habe Christoph Daniel, der das Nachmittagsprogramm der Schule koordiniert, eine weitere AG zugesagt", so Kraus, der sein Ansinnen im Interesse der Schüler bestätigt sieht, denen das Handwerk augenscheinlich Spaß machte.