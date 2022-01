Handyalarm schafft Sirenen in Aßlar fast ab

"Alamos" heißt die App, die jetzt die Feuerwehrleute in Aßlar zum Einsatz ruft. Foto: Eric Lapp

ASSLAR - Aßlar (red). Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Aßlar werden künftig auch über ihr Smartphone zu Einsätzen alarmiert. Möglich macht das die Software "Alamos" mit einer App. Das teilt Eric Lapp von der Aßlarer Wehr mit. Ursächlich sei die fehlende Ausfallsicherheit der 2017 eingeführten digitalen Alarmierung über das Tetra-Funknetz.

Dank der neuen App können die Einsatzkräfte jetzt zusätzlich über das Internet alarmiert werden. Damit entfalle auch die Notwendigkeit der Alarmierung über Sirenen in den Stadtteilen Bechlingen, Berghausen, Bermoll, Oberlemp und Werdorf, so Lapp. Die Einwohner der betroffenen Stadtteile werden in Zukunft nicht mehr nachts von heulenden Sirenen geweckt und die Feuerwehr trotzdem zuverlässig alarmiert.

Was bleibt, ist die Überprüfung der Sirenen an jedem ersten Samstag im Monat. Auch die Alarme zur "Warnung der Bevölkerung", die, so Lapp, "spätestens seit der Flutkatastrophe in Westdeutschland wieder an Bedeutung gewinnen und die jeder Bürger kennen sollte", werden weiter erfolgen.

Mit der Einführung von "Alamos" werden in Aßlar weitere Schritte in Richtung Digitalisierung der Feuerwehr unternommen. So können die Einsatzkräfte künftig über die App angeben, ob sie im Alarmfall zur Verfügung stehen und die verantwortlichen Führungskräfte bei Bedarf frühzeitig weitere Kräfte zu einem Einsatz hinzuziehen.

Außerdem diene die App als zentrale Informationsplattform und Kalender und werde auch außerhalb der Feuerwehr, etwa bei den Mitgliedern des städtischen Krisenstabs, eingesetzt.

Ausgewählte Feuerwehr-Standorte erhalten testweise Monitore, auf denen im Alarmfall einsatzrelevante Informationen angezeigt werden sowie Tablets, mit denen Führungskräften an der Einsatzstelle die Arbeit erleichtert werden soll.

"Die Einbindung von digitalen Hilfsmitteln in den Einsatzalltag ist bei den Feuerwehren noch längst kein Standard und die Einführung der neuen Technik keine Selbstverständlichkeit. Für die Stadt Aßlar ist es ein wichtiger Meilenstein in Richtung Zukunftssicherung der freiwilligen Feuerwehr", erläutert Aßlars Stadtbrandinspektor Michael Pichl.