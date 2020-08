Haus in Aßlar steht seit Jahrzehnten leer

Kein einladender Anblick: Dieses marode Haus in der Mittelstraße in Aßlar passt so gar nicht ins umliegende Ortsbild. (Foto: Anna-Lena Fischer)

AßLAR - Löcher in den Scheiben, abgebröckelter Putz, marode Türen und Fensterläden – das sind nicht gerade einladende Eigenschaften eines Hauses. Doch genau so sieht ein Gebäude in der Mittelstraße in Aßlar aus. Und das schon seit Jahrzehnten. Dieser Schandfleck im Ortsbild ist vor allem störend für all diejenigen, die in direkter Nachbarschaft wohnen oder regelmäßig an dem Gebäude vorbeigehen müssen, wie Schulkinder und künftig auch Kita-Kinder.

Unschön, aber derzeit ungefährlich

Denn schräg gegenüber der alten Schule, die zur Kita werden soll, fristet das marode Anwesen sein Dasein.

In den sechziger Jahren wurde das Wohnhaus in der Mittelstraße 39 gebaut, es ist schon immer in Privatbesitz. Dreißig Jahre später stand es dann bereits über einen längeren Zeitraum leer, wurde über Jahre nicht gepflegt oder renoviert und störte schon damals die Anwohner sehr, wie ein Blick ins Archiv zeigt: Diese Zeitung hatte bereits im Jahr 1993 einen Bericht über den Schandfleck im Ortsbild, wie es schon damals hieß, geschrieben.

Schwerpunkt der damaligen Berichterstattung lag auf den verärgerten Stimmen der Nachbarn, die nicht verstehen konnten, warum jemand ein Haus so verkommen lässt. Doch schon damals war klar: Die Anwohner müssen sich mit dem Anblick abfinden.

SCHANDFLECK-SERIE In unserer Sommerserie stellen wir nach und nach die unliebsamen Ecken in den Städten und Kommunen vor.



Schandflecken sehen unschön aus, bergen aber oftmals eine bewegte Geschichte.



In unserer Serie geht es um die Entstehungsgeschichte der Schandflecken, die Hintergründe und Probleme für Eigentümer.



Beleuchtet werden die „Schmuddelecken“ lösungsorientiert, indem Zukunftsperspektiven ebenso vorgestellt werden wie Zeiten des Verfalls. (fia)

Denn was vor 27 Jahren der Knackpunkt war und bis heute ist, erläutert Aßlars Bürgermeister Christian Schwarz (FWG) im Gespräch mit dieser Zeitung. Ein unschöner Anblick sei das Haus nämlich allemal, aber solange es kein Sicherheitsrisiko darstelle, könne man als Stadt dort auch nicht viel ändern. „Das Haus ist schließlich in privatem Besitz“, fügt der Rathauschef noch hinzu. Die Handlungsmöglichkeiten für Stadt und Kommune seien daher stark eingeschränkt.

Was allerdings gehe und was in regelmäßigen Abständen auch vonseiten der Stadt angeregt werde, sei die Überprüfung durch die Bauaufsicht.

„Dadurch sind in der Vergangenheit immer mal wieder notwendige Sanierungen an dem Haus in der Mittelstraße vorgenommen worden“, weiß Schwarz mit Blick in die Akte. Zuletzt war im Jahr 2005 das Dach des Anwesens erneuert worden.

„Solange niemand durch das Haus gefährdet wird, bleibt es wohl so, wie es jetzt ist“, gibt der Bürgermeister eine vorsichtige Zukunftsprognose für Aßlars Schandfleck ab.

In einem weiteren archivierten Bericht, dieses Mal aus dem Jahr 1999, verspricht der Eigentümer, dass er zeitnah mit den Renovierungsarbeiten starten möchte. Doch geschehen ist seitdem nichts. „An dieser Situation hat sich bis heute eigentlich nichts geändert“, beschreibt Schwarz.

Im Gespräch erläutert der Rathauschef, dass er im Zuge einer Ortsbegehung der alten Schule im Juni jüngst wieder auf das Anwesen aufmerksam wurde.

Nun hofft Schwarz, der einen Versuch zur Kontaktaufnahme gestartet hat, auf eine neue Chance, mit dem Hausbesitzer vor Ort zusammenzukommen.