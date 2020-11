Historisches Türmchen soll ins Ortszentrum

Die Klein-Altenstädter würden das Türmchen-Projekt gerne auf dieser Grünfläche am Ortsmittelpunkt realisieren. Foto: Heike Pöllmitz

ASSLAR-KLEIN-ALTENSTÄDTEN - AßLAR-Klein-Altenstädten. Das Türmchen des Herrenhauses, das die Familien Schmidt und Cistriani der Klein-Altenstädter Bevölkerung beim Abriss des historischen Gebäudes gestiftet haben, stand auf der Agenda der jüngsten Sitzung des Ortsbeirats um Rosa Califano-Schlier. "Das Türmchen wurde abgebaut, in der Salzhalle des Betriebshofs der Stadt Aßlar gereinigt, die Teile sind einzeln gekennzeichnet worden, und nach der Zerlegung liegen die Teile nun in der Scheune des Aßlarer Heimatmuseums in Werdorf", berichtete die Ortsvorsteherin. In Zusammenarbeit von sachkundigen Bürgern und dem Ortsbeirat wurde dokumentiert, welche Teile erhalten werden können und welche ersetzt werden müssen. Über den Winter soll daran gearbeitet werden.

"Der Bürgermeister hat uns Unterstützung zugesagt, und wir haben uns auch im September schon mit Oliver Krämer und Ulrich Seibel vom Bauamt an dem Platz getroffen, den die Stadt für unser Türmchen zugesagt hat", erläuterte Califano-Schlier den Sachstand. Ins Auge gefasst ist eine Grünfläche im Anschluss an den Parkplatz Backhausplatz. "Bevor jedoch das Bauamt mit Planungen und Möglichkeiten in Aktion treten kann, muss der Magistrat dem vorgesehenen Ort zustimmen und dies in Auftrag geben", sagte die Ortsvorsteherin. Über die Gestaltung des Platzes soll die Bevölkerung abstimmen. Auch die Finanzierung des Projekts wurde besprochen. Für die Arbeiten am Fundament haben sich Firmen angeboten, die kostenlos tätig werden möchten. Außerdem haben bereits Bürger Spenden in Aussicht gestellt. Außerdem ist eine Spendensammlung von Haus zu Haus angedacht.