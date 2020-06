Hol- und Bringparkplatz an der Grundschule?

Der neue und breite Gehweg bietet Fußgängern mehr Sicherheit, verengt aber die Fahrbahn, stellt die CDU fest. (Foto: CDU Werdorf)

AßLAR-WERDORF - (red). Mehrere kritische Verkehrspunkte hat die CDU Werdorf bei einer Ortsbegehung in Augenschein genommen, etwa die Parksituation in der Pfarrstraße. Abgestellte Fahrzeuge erschweren es oft, die Kurve an der Abbiegung in die Bachstraße einzusehen. „Hier kann es schnell zu brenzligen Situationen mit entgegenkommenden Pkw kommen“, warnte CDU-Ortsverbandsvorsitzende Monika Göwel. Man setze auf das Verständnis der parkenden Anwohner, um die Gefahr einzugrenzen.

Der neue Gehweg in der Bahnhofstraße war die nächste Station. Die Breite biete Fußgängern einen sicheren Weg, aber das habe die Fahrbahn stark verengt, so dass die Straße nur von einem Auto genutzt werden kann.

Auch die Parksituation rund um die Grundschule wurde besprochen. Die CDU regt einen Bring- und Holparkplatz an der Kreuzung Schulstraße/Bergstraße an. Vielleicht könne der vorhandene Parkplatz zu Schulbeginn und am Unterrichtsende für Eltern reserviert werden, so Göwel.