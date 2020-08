HSG Werdorf vermittelt Kindern die "Faszination Handball"

Zwölf Ferienspielkinder haben Spaß beim Schnuppertraining mit der Handball-Spiel-Gemeinschaft (HSG) Dilltal. Foto: Daniel Krause

AßLAR-WERDORF. Bei einem Schnuppertraining, zu dem die Handball-Spiel-Gemeinschaft (HSG) Dilltal im Rahmen des Ehringshäuser Ferienprogramms in die Sporthalle des benachbarten Werdorf eingeladen hatte, kam bei den zwölf Ferienkinder keine Langeweile auf.

Die Handballer hatten sich einiges einfallen lassen, um den Ferienkindern von der ersten bis zur letzten Minute eine abwechslungsreiche Trainingseinheit rund um das bunten in eine Hand passenden Ball zu bieten und weckten bei dem ein und anderen die Faszination des Handballsports.

Parcours ähnelt

einem Zirkeltraining

Mit einer Aufwärmeinheit begann die erste Halbzeit der Trainingsstunde. Paula Löhr und Jana Pöchmann von der weiblichen C-Jugend der HSG wussten die kleinen Handballspieler auf spielerische Weise auf das dem Aufwärmen folgende Grundlagentraining vorzubereiten. Der Trainer des Jugendspielerinnen-Duos, Thomas Pöchmann, hatte zahlreiche Übungen parat, die durch Werfen und Fangen, sowie durch Prellen geprägt waren. "Das Prellen des Balles beginnt dann, wenn der Spieler mit irgendeinem Körperteil den Ball berührt und Richtung Boden lenkt", erklärt Pöchmann und fügt hinzu, dass wenn der Ball nach dem Prellen erneut gehalten wird die Drei-Schritte- und Drei-Sekunden-Regel gelte.

Nachdem die kleinen Handballspieler die Grundtechniken geübt hatten, fiel der Schlusspfiff der ersten Halbzeit und Jugendwart Sven Döring, der einen herzhaften Imbiss vorbereitet hatte, rief zu einer Stärkung auf.

Der Jugendwart war es auch, der in der zweiten Halbzeit als vierter im Bunde das Betreuer-Team bei einem Handball-Parcours unterstütze. In dem Parcours, der einem Zirkeltraining ähnelte, wurde den Ferienkindern das zuvor Erlernte abverlangt. Das HSG-Quartett staunte nicht schlecht, als sie sahen, wie viel die kleinen Handballspieler von dem Gezeigten innerhalb kürzester Zeit schon verinnerlicht hatten. Gleiches galt beim Mattenball, wo die kleinen Handballspieler am Ende des vierstündigen Schnuppertrainings noch einmal so richtig viel Spaß hatten.

Einfach mal beim

Training vorbeischauen

Wer das Schnuppertraining verpasst hat und auch einmal bei der HSG in den Handballsport hineinschnuppern möchte, ist zu den regelmäßigen Trainingszeiten, welche im Internet unter www.hsg-dilltal.de veröffentlicht sind, herzlich willkommen. Auf der Homepage des Vereins sind auch nähere Informationen zu den einzelnen Mannschaften und dem Spielbetrieb erhältlich.

Wer mehr über die Jugendarbeit in der HSG erfahren möchte, dem erteilt Jugendwart Sven Döring unter der Telefonnummer 0 64 43-8 33 45 83 entsprechende Auskünfte.