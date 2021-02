Hund angefahren

Symbolfoto: Chalabala/Fotolia

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

ASSLAR - Aßlar (red). Ein 18-Jähriger fuhr gestern am Donnerstagabend mit seinem schwarzen VW Golf auf der Hermannsteiner Straße von Wetzlar kommend in Richtung Aßlar. Um 2003 Uhr lief plötzlich ein Hund, in Höhe des Aßlarer Hofs, auf die Straße. Der Golf-Fahrer konnte einen Zusammenstoß mit dem Hund nicht verhindern. Offenbar verletzte sich der Hund bei dem Zusammenstoß. Der 50 bis 60 Zentimeter große, schwarz-braune Hund lief verletzt weiter. Die Reparatur des Unfallschadens, an der vorderen Stoßstange des VW, beläuft sich auf 2000 Euro. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Telefon 0 64 41-91 80.