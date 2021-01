Im Aßlarer Weltladen geht's weiter

Heidi Ulrich (l.) und Christine Zipp können im Weltladen wieder Angeboten machen. Foto: Heike Pöllmitz

ASSLAR - Aßlar (hpz). Der Aßlarer Weltladen am Backhausplatz hat wieder geöffnet. "Mit dem Lockdown im Dezember haben wir erst einmal geschlossen", so Christine Zipp vom Vorstand des Aßlarer Fördervereins 3. Welt, der 1986 gegründet wurde und rund 80 Mitglieder zählt. Jetzt wurde der Weltladen wieder geöffnet, weil er Waren für den täglichen Bedarf führt.

In der Zwischenzeit haben Christine Zipp und Heidi Ulrich die Gunst der Stunde genutzt und die Räume frisch gestrichen. "Viele Weltläden haben geschlossen, da die Mitarbeiter ja auch mitmachen müssen", so Ulrich. In Aßlar sind 15 Ehrenamtliche aktiv, um Verkaufsdienste, die Dekoration oder den Einkauf zu übernehmen.

Auch nach 34 Jahren noch Aufklärungsarbeit nötig

Das Aßlarer Weltladenteam ist stolz, wenn auch "mit gebremstem Schaum", weitermachen zu können. Zum einen wird der normale Eingang nicht genutzt, weil er ja mit dem Spielwarengeschäft "Brummkreisel" geteilt wird, das geschlossen hat und nur vorbestellte Waren an der Tür abgibt. Der Hintereingang "um die Ecke" ist aber gekennzeichnet.

Zum anderen sind die "Fair-Schnaufpausen" und auch Vorträge nicht möglich. "Wir haben nach 34 Jahren Weltladen zudem immer noch Schwierigkeiten, die Aßlarer für unsere Ziele zu sensibilisieren", bedauert Zipp.

Mancher denkt, es sei ein kirchliches Angebot, andere wähnen das DRK dahinter und wieder andere die verschiedensten sozialen Engagements. Dabei steht der faire Handel im Fokus der Vereins-Arbeit. Will heißen: Den Produzenten in der sogenannten Dritten Welt wird ein gerechter Preis gezahlt, der ihnen die Basis für eine sichere Existenz gewährleistet, traditionelle und ökologische Anbaumethoden sowie angepasste Technologien werden gefördert und gesundheitsschädliche Arbeit vermieden beziehungsweise abgebaut.

Des Weiteren steht Informationsarbeit und Bewusstseinsbildung über Aktionen und Kampagnen im Blickpunkt und es werden Projekte in Burkina Faso unterstützt.

Zwar muss auch das Café Kabré derzeit wegen Corona pausieren, doch das Sortiment gibt es im Laden zu kaufen. "Für die Menschen in den Herkunftsländern unserer Waren ist es überlebenswichtig, dass sie weiter produzieren können", so Zipp.

Die Bedingungen sind dort zum Teil chaotisch und staatliche Hilfen gibt es nicht. Die Folgen von Corona sind noch härter als bei uns.

Also steht das Aßlarer Weltladen-Team bereit und hat täglich von 9.30 bis 11.30 Uhr sowie von 14.30 bis 16.30 Uhr und samstags am Vormittag geöffnet. "Wir hoffen auf die Impfungen und die wärmere Jahreszeit", gibt sich Heidi Ulrich hoffnungsvoll und Christine Zipp ergänzt: "Es geht weiter, wir motivieren uns gegenseitig und bleiben am Ball, um die Möglichkeiten des Fairen Handels noch mehr ins Bewusstsein der Menschen zu rücken."