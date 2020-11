Im Werdorfer Schloss leuchten die Laternen

In den Fenstern leuchten viele selbst gebastelte Laternen. Foto: Heike Pöllmitz

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

ASSLAR-WERDORF - Aßlar-Werdorf (hpz). Der Tag des Heiligen Martin verlief in diesem Jahr wie so vieles ganz anders als gewohnt. Die Kindergärten verzichteten auf den traditionellen Laternenumzug. Trotzdem gab es viele schöne Ideen, den Kindern ihren traditionellen Tag in anderer Form zu ermöglichen. "Kommt, wir wolln Laterne laufen" wurde zum Beispiel tagsüber in einen Spaziergang mit der selbst gebastelten Laterne in der Kindergartengruppe ohne Gesang umgewandelt oder die "Lichterkinder" brachten Freude und Nächstenliebe in die Herzen mit Musik von der CD. Abends sah man Familien mit Laternen durch die Straßen ziehen, jede für sich, und in den Fenstern waren hier und da Laternen und Lichterketten zu sehen oder die Rollläden blieben offen, um den Lichterschein nach draußen zu lassen.

Eine wunderschöne Idee hatte der Verein für Heimatgeschichte in Werdorf. Um ein bisschen Licht in diese dunkle Zeit zu bringen, wurden im Vorfeld Laternen aus den Vorjahren eingesammelt, die nun bis zum 4. Dezember in den Fenstern des Schlosses an wechselnden Tagen von 17 bis 21 Uhr leuchten werden. Mehr als 20 Kinder brachten ihre Laternen vorbei und mit den Laternen, die der Vorstand beisteuerte, leuchten rund 50 der selbst gebastelten Kunstwerke in die Nacht.