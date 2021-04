In den "Battles" ist für Tuana Schluss

Bei den Battles war für Tuana Güzeller aus Aßlar Endstation. Screenshot: sat1.de

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

ASSLAR - Aßlar (kel). Das war's für die 14-jährige Tuana Güzeller. Die Aßlarerin ist am Wochenende bei der Castingshow "The Voice Kids" des Fernsehsenders Sat.1 nicht in die nächste Runde gekommen.

Dabei stand die Aßlarerin, die zuletzt bei der Ausstrahlung am 27. März die sogenannten "Blind Auditions" hinter sich gelassen hatte, nicht das erste Mal auf der Bühne der Castingshow. Bereits 2018 hat sie den Sprung auf die große Bühne versucht, war aber nicht weitergekommen. Diesmal endete die Reise in der Sendung, die am Samstag ausgestrahlt worden ist, in den sogenannten "Battles". Dort hatte Tuana zusammen mit zwei weiteren Bewerberinnen den Song "Need you now" von "Lady A" gesungen. Nur eine der drei ist weiter in die sogenannten "Sing-Offs" gekommen: Sezin.