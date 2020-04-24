Freitag, 24.04.2020 - 23:00
2 min
In der Serie "Abfallwirtschaft von A bis Z" geht es in dieser Folge um H wie Holz. Die Schrankwand Eiche rustikal landet ebenso in Aßlar wie Jägerzaun und Bahnschwelle.
Von Gert Heiland
Redakteur Wetzlar
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STATISTIK 2019
Die Statistik für 2019 weist für die beschriebenen Kategorien I bis III insgesamt 4414 Tonnen aus. Über die Wertstoffhöfe im Kreis (ohne Wetzlar) kamen 3041 Tonnen und vor Ort abgegeben wurden 1373 Tonnen. Hinzu kommt Sperrmüll. Hier waren es 3263 Tonnen, davon waren 3330 Tonnen Holz, meistens Möbel.
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