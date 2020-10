Keine Weinachtsmärkte in Aßlar

Solch ein Bild wird es in diesem Jahr nicht geben: Die Stadt Aßlar hat alle Weihnachtsmärkte abgesagt. Archivfoto: Heike Pöllmitz

ASSLAR - Aßlar (red). Was sich bereits angedeutet hat, hat die Stadt Aßlar nun offiziell bestätigt: Es werden weder in der Kernstadt noch in den Stadtteilen in diesem Jahr Weihnachtsmärkte stattfinden. Aber auch alle weiteren städtischen Veranstaltungen für dieses Jahr werden abgesagt, bis hin zur Seniorenfaschingsveranstaltung 2021.

"Warten, beobachten, abwägen. Die vergangenen Wochen waren wegweisend für die kommenden Monate. Steigende Infektionszahlen und das Verantwortungsbewusstsein gegenüber den Bürgern ließen dem Magistrat der Stadt Aßlar keine andere Wahl, als die Weihnachtsmärkte in der Kernstadt und den Stadteilen sowie alle weiteren städtischen Veranstaltungen für das Jahr 2020 abzusagen", begründete Aßlars Bürgermeister Christian Schwarz (FWG) die Entscheidung.

Der beliebte besuchte Weihnachtsmarkt in der Kernstadt Aßlar sei fester Bestandteil des jährlichen Veranstaltungskalenders. Die Vereine lockten mit ihren Markthüttchen die Besucher auf den Backhausplatz und luden zum Verweilen ein - normalerweise. Normal sei in diesem Jahr jedoch nichts und so zwinge Corona auch zur Absage dieser Veranstaltung. "Die bestehenden Hygienemaßnahmen, Abstandsregelungen und weiteren Sicherheitsmaßnahmen machen eine sinnvolle Umsetzung des Weihnachtsmarktes in altbekannter Form unmöglich", erläuterte der Bürgermeister. An erster Stelle steht die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger, die es in der derzeitigen Lage besonders zu schützen gilt.

Mit der Absage des Weihnachtsmarktes steht Aßlar nicht allein da. Immer mehr Städte im näheren Umkreis und darüber hinaus vertrösten auf das kommende Jahr mit Verweis auf die aktuelle Situation.

In Aßlar hat der Magistrat darüber hinaus entschlossen, auch weitere städtische Veranstaltung für dieses Jahr abzusagen. Dazu zählen die Kunst- und Hobbyausstellung, das Konzert der "Fidelen Münchhäuser", die Seniorenweihnachtsfeier, das Kinderweihnachtstheater und sämtliche Tanznachmittage. Auch in Hinblick auf die "fünfte Jahreszeit" lässt die Verwaltungsbehörde Vernunft walten und sagt vorausschauend die Seniorenfaschingsveranstaltung für 2021 ab.