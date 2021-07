Kinderbetreuung in Aßlar wird wohl teurer

Die Stadtverordnetenversammlung befasst sich am 12. Juli auch mit dem SPD-Antrag auf Erlass der Gebühren für die Nutzung der städtischen Kinderbetreuungsstätten. Sie soll, so der Beschlussvorschlag, für den Zeitraum gewährt werden, für den das Land Hessen wegen der Coronapandemie Ausgleichszahlungen leistet, also für Januar bis Mai 2021. Verpflegungsentgelt wird nur für in Anspruch genommenes Essen berechnet.

Im Haupt- und Finanzausschuss votierten FWG und Grüne dafür, CDU und SPD enthielten sich. Der Sozialausschuss war einstimmig für die Vorlage.