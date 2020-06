Kita "Alte Schule" in Aßlar ist auf dem Weg

Das Aßlarer Stadtparlament beschloss auf Antrag der SPD-Fraktion einstimmig, Eltern für die Zeit, in denen ihre Kinder aufgrund der Schließung der Einrichtungen wegen Corona nicht betreut werden konnten, keine Kita- und Hortgebühren sowie kein Verpflegungsgeld zu berechnen. Dies gilt für die Monate April, Mai, Juni und Juli. Das soll auch für Eltern gelten, die in systemrelevanten Berufen arbeiten und ihre Kinder deshalb in die Notbetreuung geben.

Verkauft hat das Parlament bei einer Enthaltung die Grundstücke in der Erbsengasse, die eigentlich für eine Kita (die nun in der Alten Schule entstehen soll) vorgesehen waren. Hier will der Eigentümer des Seniorenzentrums bauen, und zwar seniorengerechte Wohnungen, eine Tagespflege sowie Büros und Schulungsräume. In den Beschluss aufgenommen wurde auf Antrag von Kevin Ferber (SPD), dass die Gebäude nicht höher als 12,05 Meter sein dürfen. Das war zwar Teil der Vorlage, aber Ferber wollte dies vertraglich gesichert wissen. Die Neubauten wären damit einen Meter höher als die alten Häuser an dieser Stelle. Hintergrund ist, dass der Blick auf den Kirchberg nicht "verbaut" werden soll.