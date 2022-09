Kreistag setzt sich für A45-Müllausfahrt bei Aßlar ein

Die FDP-Kreispolitiker Matthias Büger und Wolfgang Berns hatten Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) im April beim FDP-Bundesparteitag ein Schreiben übergeben und sich für das Fortbestehen der A45-Müllabfahrt eingesetzt.

Inzwischen liegt das Antwortschreiben aus dem Ministerium in Berlin vor, verfasst von Staatssekretär Oliver Luksic (FDP). Vize-Landrat Roland Esch (FWG) hatte vorige Woche in einer Sitzung darüber berichtet und erzählt: Das Ministerium sehe keine Chancen für die weitere Nutzung der Behelfsausfahrt und habe mitgeteilt: Der Kreis könne sich ja selbst eine Straße bauen. "Man will uns nicht helfen."

Dieser Zeitung liegt das Schreiben aus Berlin vor, das steht tatsächlich drin: "Ich kann ihr Anliegen nachvollziehen, den Weiterbetrieb des Abfallwirtschaftszentrums zu gewährleisten, ohne die Anwohner der umliegenden Ortschaften höheren Lärm- und Schadstoffbelastungen auszusetzen. Im vorliegenden Fall bitte ich aber auch um Verständnis, dass die verkehrlichen Belange der Bundesautobahn zu beachten sind und die Zustimmung zur bisherigen Nutzung der stillgelegten Rastanlage als Zu- bzw. Abfahrt von Anfang an befristet warOhne weiter auf die Ihnen bekannten straßenrechtlichen und verkehrlichen Gründe einzugehen, die der weiteren Nutzung der Behelfsausfahrt entgegenstehen, bitte ich zu berücksichtigen, dass das Land Hessen und der Kreis schon im Jahre 1996 bei der befristeten Ausnahmeregelung der Behelfsabfahrt bis 2024 zur Suche nach einer eigenständigen Lösung zur Anbindung des AWZ ohne Einbeziehung des Provisoriums aufgefordert worden sindNoch im Jahr 2018 ist dem Lahn-Dill-Kreis mitgeteilt worden, dass die Umwandlung der befristeten Ausnahmegenehmigung in eine rechtlich abgesicherte, dauerhafte Situation nicht möglich ist und es Aufgabe des Kreises sei, in Abstimmung mit der Straßenbauverwaltung des Landes eine dauerhafte Lösung der Anbindung der Abfallbeseitigungsanlage an das klassifizierte Straßennetz zu suchen. Einer erneuten Ausnahmeregelung konnte auch damals nicht zugestimmt werden. Vor diesem Hintergrund bitte ich um Verständnis, dass ich derzeit keinen Anlass für eine Abkehr von der bisherigen Vorgehensweise sehe."