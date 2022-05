Langer Stau auf A45: Laster bei Aßlar umgekippt

Aus bisher ungeklärter Ursache ist ein Laster in Höhe der Abfahrt der Deponie umgekippt und sorgt für kilometerlangen Stau. Foto:VRM

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

ASSLAR - Bereits am Mittwochabend gegen 23.40 Uhr kippte auf der A45 in Richtung Hanau zwischen den Anschlussstellen Ehringshausen und Wetzlarer Kreuz ein Laster um, wie die Polizei mitteilt. Vermutlich wollte der ungarische Fahrer im Baustellenbereich die Autobahnabfahrt zur Deponie nehmen, als das Fahrzeug umkippte. Bis um 6 Uhr war die A45 einspurig für Bergungsarbeiten gesperrt. Zwischen sechs und sieben Uhr war die Autobahn für eine Stunde vollgesperrt. Mittlerweile ist die Straße wieder einspurig befahrbar, die Bergungsarbeiten werden sich aber noch bis zum Mittag ziehen. Aktuell ist der Stau zehn Kilometer lang und wird in nächster Zeit auch nicht kürzer werden. Die Unfallstelle sollte weiträumig umfahren werden. Insbesondere der Schwerlastverkehr sollte den Umweg über die A3 oder die A4 in Kauf nehmen, Ortskundige sollten auf die Landstraßen ausweichen.

Laut Angaben der Polizei war der mit Saft beladene Sattelzug in Frankreich zugelassen und wurde von einem Ungaren gefahren. Der Fahrer wollte vermutlich im Baustellenbereich die Schwarzabfahrt der Deponie nehmen, als das Fahrzeug auf die rechte Seite kippte und auf der Leitplanke landete. Der Fahrer wurde leicht verletzt, es entstand ein Sachschaden von 60.000 Euro am Sattelschlepper.