Macht Aßlar bei Hochwasserschutz?

ASSLAR - Aßlar (gh). Die Aßlarer Stadtverordneten tagen am Montag, 1. November, ab 18 Uhr in der Stadthalle. Es gilt, 21 Tagesordnungspunkte zu bewältigen. Der wichtigste dürfte die Einbringung der Haushaltssatzung der Stadt Aßlar für 2022 einschließlich des Investitionsplans bis 2025 durch Bürgermeister Christian Schwarz (FWG) sein.

Um die Wirtschaftspläne für die Stadtwerke und die "Laguna" wird es ebenso gehen wie um den Schlosskeller Werdorf. Seit 1. September 2021 wird er durch die Stadt Aßlar selbst bewirtschaftet, nicht mehr durch den Heimatverein. Die Satzung ist darum zu ändern.

Wirtschaftsplan für Stadtwerke und "Laguna"

Wichtiges Thema ist auch der Hochwasserschutz. Die Mehrheit der Kommunen im Lahn-Dill-Kreis strebt an, sich als Solidargemeinschaft in Form eines Zweckverbandes sich der Verschärfung der Hochwassersituation im Kreis zu stellen und eine abgestimmte, überörtliche Verbesserung des Hochwasserschutzes zu betreiben. Daher soll ein Zweckverband Hochwasserschutz gegründet werden. Planungen der Mitgliedskommunen sollen abgestimmt und Gemeinschaftslösungen eingeleitet werden, um eine wirtschaftliche und zweckmäßige Erfüllung der Aufgaben in einem größeren Gebiet zu sichern.

Dies alles kostet, für Personal und Büroraum sind rund 165 000 Euro veranschlagt, der Anteil der Stadt Aßlar würde bei rund 8235 Euro liegen.

Das Parlament soll nun dem Beitritt zu dem Hochwasserzweckverband Lahn-Dill zustimmen und das Geld im Haushalt bereitstellen.