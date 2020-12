Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

ASSLAR - AßLAR (hpz). Markus Löll ist der neue Leiter des Betriebshofs der Stadt Aßlar. Seit September 2018 gehört Löll dem Team des Bauhofs an und hat die Leitung am 1. September 2020 übernommen. Der Aßlarer war vorher selbstständiger Steinmetzmeister, ist fest in seiner Heimatstadt verwurzelt und freut sich über die neue Tätigkeit. "Ich bin sehr zufrieden mit der neuen Besetzung, vor allem weil Markus Löll aus der eigenen Mannschaft kommt", erklärte Bürgermeister Christian Schwarz.