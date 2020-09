Markus Schleifer führt HSG Dilltal

Der neue Vorstand (v. l.): Ulrich Roth, Roland Blau, Larissa Müller, Arnd Krauß, Markus Schleifer, Dieter Emmelius. Foto: Peter Küster

Ehringshausen/Aßlar (red). Die aufgrund der Corona-Pandemie gleich mehrfach verschobene Jahreshauptversammlung der HSG Dilltal fand jetzt in der "Heinrich-Emmelius-Halle" in Katzenfurt statt. Dabei gab es einen Wechsel in der Vereinsführung. Vorsitzender Arnd Krauß hatte schon vor längerer Zeit angekündigt, dass er nicht mehr kandidiert. Auf Vorschlag des Vorstandes wurde der bisherige dritte Vorsitzende Markus Schleifer einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt.

Wechsel im

langjährigen Trainerteam

Die weiteren Vorstandsmitglieder: Dritter Vorsitzender Arnd Krauß, Schriftführerin Larissa Müller, Pressewart Dieter Emmelius, stellvertretender Jugendwart Dirk Pöchmann, Schiedsrichterwart Matthias Schaub, Stellvertreter Andreas Pfaff, Spielwart/nuLiga-Beauftragter Milan Masek, Fachwart Marketing/Sponsoring Markus Groß, Sekretärwart Denis Werner, Stellvertreter Frank Metze, Beisitzer sind Alexander Müller, Akif Cicek und Stephanie Wölbing.

Vorsitzender Arnd Krauß ging im Jahresbericht auf die Folgen der Corona-Pandemie ein. Allen Umständen zum Trotz zogen Arnd Krauß und seine Fachwarte eine positive Bilanz der abgelaufenen Saison.

In der HSG Dilltal spielen zurzeit rund 300 Jugendliche und Aktive Handball. Aktuell hat die HSG zwei Männer-, eine Frauen- und neun Jugendmannschaften.

Für den langjährigen Trainer Peter Küster ist Bernd Wagner ab der Saison 2020/2021 für das Bezirksoberligateam verantwortlich. Co-Trainer ist der bisherige Mannschaftskapitän Dirk Pöchmann, er folgt Markus Groß nach.

Andreas Pfaff, stellvertretender Schiedsrichterwart, und Denis Werner, Sekretärwart, wiesen auf das Problem fehlender Schiedsrichter und Sekretäre hin. Noch erfülle die HSG das Schiedsrichtersoll, doch es werden weitere Anwärter benötigt.