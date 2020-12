Mehr Verkehrssicherheit in Aßlar

Jetzt teilen:

ASSLAR - AßLAR. Die Sicherheit im Straßenverkehr ist das oberste Anliegen der Straßenverkehrsbehörde einer Kommune. Um Aßlars Straßen sicherer zu machen, wurden nach Beschluss des Magistrats für insgesamt rund 8505 Euro vier Geschwindigkeitsanzeigetafeln angeschafft, die an neuralgischen Punkten aufgebaut wurden. Die Messgeräte der Firma DataCollect Traffic Systems GmbH mit Smiley-Funktion signalisieren Autofahrern die Geschwindigkeit ohne Zahlen. Befindet sich das Tempo im Rahmen der zulässigen Geschwindigkeit, zeigt das Display ein grünes, zufrieden lachendes Gesicht. Wird die Grenze von 30 oder 50 Stundenkilometern überschritten, wechselt die Anzeige auf ein rotes, trauriges Gesicht.

Da die Systeme sich über Solarstrom selbst versorgen, sind sie flexibel einsetzbar, sodass sie an beliebigen Stellen im Stadtgebiet angebracht werden können.

Bereits positive

Effekte beobachtet

"Durch diese Anzeige sollen die Fahrer auf die Einhaltung der jeweiligen Geschwindigkeitsbeschränkung hingewiesen werden - erste positive Effekte haben wir bereits beobachtet", erläutert Mario Bernhardt vom Ordnungsamt. "Ich sehe diese Schilder vor allem als Appell an die Vernunft der Verkehrsteilnehmer", macht Bürgermeister Christian Schwarz (FWG) deutlich. "Durch die Anzeige der Geschwindigkeit auf dem Schild sollen die zu schnellen Autofahrer zur Einsicht gebracht werden", sagt das Stadtoberhaupt und sieht diese Geschwindigkeitsanzeige als charmante Art, die Temposünder auf die Übertretung aufmerksam zu machen, ohne gleich Bußgelder zu verhängen. Derzeit ist eines der Geräte in Aßlar, am Ortseingang aus Richtung Bechlingen kommend, angebracht. Ein Weiteres befindet sich in Berghausen, am Ortseingang für die Autofahrer, die von der Fortuna kommen. Nummer drei findet sich in Werdorf, am Ortseingang aus Richtung Ehringshausen und das Vierte in Bechlingen, am Ortseingang Richtung Oberlemp in Höhe der Bushaltestelle.