Mehrere Brandstellen an der Aßlarer Nordtangente

Aßlars Feuerwehr hatte es gleich mit mehreren Brandstellen an der Nordtangente zu tun. Foto: Feuerwehr Aßlar

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

ASSLAR - Dienstag, 23. August, kurz nach Mitternacht, erfolgte Alarm für die Feuerwehr Aßlar. Mit dem Stichwort "Waldbrand" wurde sie an die Nordtangente in der Aßlarer Kernstadt gerufen. Entlang eines befestigten Wirtschaftsweges brannte es auf einer Fläche von rund 200 Quadratmetern.

Brandstelle mit Wärmebildkameras untersucht

Das Feuer breitete sich bereits rasch aus. Mit drei Strahlrohren, einem Wasserwerfer und diversen Feuerpatschen konnten die Flammen gelöscht werden. Das angrenzende Feld wurde bewässert und die Brandstelle mit Wärmebildkameras untersucht.

Der Brand beschäftigte die 22 Einsatzkräfte der Stadtteilfeuerwehren Aßlar und Werdorf unter der Leitung von Stadtbrandinspektor Michael Pichl über eine Stunde lang.

Am Dienstag gegen 9.45 Uhr wurde im Rahmen der Nachschau eine weitere Brandstelle, unweit des eigentlichen Flächenbrandes, festgestellt. Dieser Brand war bis dahin unentdeckt und erlosch von selbst. In dem Zusammenhang bittet die Feuerwehr alle Bürgerinnen und Bürger um erhöhte Vorsicht. Flaschen und Zigarettenkippen sind nicht in der Vegetation zu entsorgen und wilde Lagerfeuer unbedingt zu unterlassen.

Verknüpfte Artikel

In diesem Sommer gab es in Mittelhessen bereits zahlreiche Wald- und Flächenbrände. Die Karte zeigt, wo es überall brannte. Klicken Sie auf die Symbole, um mehr zu den einzelnen Feuern zu erfahren.

Die Ursache für die Feuer steht nicht fest, die Polizei schließt allerdings weder fahrlässige noch vorsätzliche Brandstiftung aus. Und: Bereits gegen 18 Uhr hatte eine Polizeistreife in der Loherstraße ein kleines Feuer entdeckt und selbst gelöscht.

Lesen Sie auch: Mittelhessisches EM-Gold: Aus "Komisch" wird goldiges Glück