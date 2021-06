Große und kleine "Hoingker" in Aktion, hier beim Werdorfer Schlossfest. Archivfoto: Heike Pöllmitz

ASSLAR-WERDORF - Aßlar-Werdorf. "Mir kunn doch aach emol danze", fand Minna Knapp aus Werdorf vor nunmehr 40 Jahren und gab damit den Anstoß zur Gründung der Tanz- und Mundartgruppe "Die Hoingker".

40 Jahre, ein Repertoire aus etwa 40 Tänzen, unzählige Auftritte bei Hessentagen, Ochsenfesten, Schlossfesten, im Fernsehen - die "Hoingker" waren und sind nicht nur ein Aushängeschild für ihren Ort und den Verein für Heimatgeschichte als Mutterverein, sondern auch für ganz Aßlar.

Die Partnerstädte Saint Ambroix und Jüterbog gehörten ebenso zu den Reisezielen, wie Haverhill mit der Deutsch-Englischen Gesellschaft Ehringshausen oder Bursa im türkischen Landkreis Osmangazi, mit dem der Lahn-Dill-Kreis verpartnert ist.

Anfänglich wurde in der Waschküche geübt, die Leitung hatte Willi Haag, der sich Tanzgruppen anschaute und deren Tänze den anderen dann mit seiner Frau Martha vorführte. Zum Tanzen wurde gesungen, was allerdings schnell verworfen wurde.

Heidrun Jung (Kunz) und Jochen Rau übernahmen als Erste die musikalische Begleitung. "Seusde net do kimmt e" war der erste Tanz, und beim ersten Auftritt bei der 1200-Jahr-Feier 1983 in Aßlar gab es viel Applaus.

Insgesamt reicht die Zahl der Mitwirkenden bis heute an die 100 - ohne die "Hoingker Kinder", die 2000 bei ihrer Gründung durch Christa und Horst Sussmann 40 Köpfe zählten.

Werbeträger für

die Freizeitregion

1988 übernahm Friedel Rinker die Abteilungsleitung. Die "Hoingker" waren überall und überraschten mit immer neuen Ideen, wie Sketchen, ganzen Themenprogrammen, die von der Kirmes und Hochzeit über das Hoing-Kochen und Schlachtfest bis hin zum runden Geburtstag reichten.

"Wir haben bei den Braunfelser Kurkonzerten den runden Geburtstag mit Kaffeetafel, Kindheits- und Jugenderinnerungen des 'Geburtstagskindes' und allem Drum und Dran so authentisch dargestellt, dass die Leute am Ende dachten, unser ,Geburtstagskind' hätte wirklich seinen Ehrentag", erinnert sich Christine Krämer, die mit Mann Klaus 2002 dazustieß, 2008 die Leitung der Kindergruppe und 2012 auch die der Erwachsenen übernahm.

Viele schöne Erinnerungen gibt es, etwa an das "Ummi-Fest", bei dem 4200 Euro für die Herzoperation des kleinen afrikanischen Mädchens zusammenkamen, oder die Fernsehauftritte bei "Handkäs' mit Musik". Bei der "Reise international" in Essen traten die Werdorfer 1995 auf der Bühne des WDR als Werbeträger der Freizeitregion Lahn-Dill auf.

Ob das Apfelbäumchen, mit dessen Pflanzung im englischen Church Green die Hoingker dort Wurzeln schlugen, Äpfel trägt? Ob Michaele Scherenberg und Karl-Heinz Stier vom HR noch an Werdorf und die "Hoingker" denken? Ob Aktionen wie die Kornernte wie zu Großvaters Zeiten weiterhin möglich sind?

Vieles steht in den Sternen, doch ans Aufhören denkt keiner. Als Rinker im Rahmen des 25-jährigen Jubiläums der Gruppe den Landesehrenbrief erhielt, hat er es auf den Punkt gebracht: "Man muss Spaß an seiner ehrenamtlichen Tätigkeit haben, dann ist einem nichts zu viel!" Sein Wunsch von damals gilt: Er möchte auch den 50. Geburtstag der Tanzgruppe erleben.

"Es gitt naut öwwer

die Gemütlichkeit"

Wenn die Gemeinschaft so bleibt und sich neue Tanzpaare finden, kann es weitergehen. Denn was Otto Lerch, Walter Michl, Günther Schiffmann, Helmut Diehl und Wolfgang Meinl als Musiker begleiteten und von Magdaliese Kunz, Christel Hild, Gisela Martin, Christel Best, Christel Stockenhofen, Friedel Rinker und Marianne Zipp auch sprachlich umgesetzt wurde, wird eine Zukunft haben; auch wenn den Kindern gerade Nachwuchs fehlt. Aber "Uus Moddersproch" wird ihren Charme behalten und die Gemeinschaft im Tanz und das Interesse für Brauchtum immer neue Verfechter finden. Und die Mitbegründer Waltraud und Erhard Lang und Herbert Kunz mit ihren über 80 Jahren geben ihre Erfahrung "Es gitt naut öwwer die Gemütlichkeit" gerne weiter.