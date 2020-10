Mit 1,2 Promille in die Leitplanke

Jetzt teilen:

ASSLAR/WETZLAR - AßLAR/WETZLAR (ehub). Die Alkoholfahrt eines jungen Mannes endete an einem Sonntagmorgen im Juni an einer Leitplanke in der Gemarkung Aßlar. Als Verkehrssünder musste sich der 20-jährige Heranwachsende nun vor dem Wetzlarer Jugendgericht verantworten.

Wegen fahrlässiger Trunkenheit im Straßenverkehr wurde der bislang strafrechtlich noch nicht in Erscheinung getretene Audi-Fahrer nach Jugendrecht verwarnt und zu einer Geldauflage von 700 Euro und einer Führerscheinsperre von fünf Monaten verdonnert.

Er hatte sich abends bei Freunden getroffen und erheblich dem Alkohol zugesprochen. Als Getränke wurden auf Nachfrage der Richterin Apfelwein und Apfelschnaps genannt. "Ich habe bei meinem Kumpel geschlafen und wollte nach Hause, ich habe mich fit gefühlt", erklärte der anwaltlich beratene Angeklagte zu dem Vorfall, der sich auf der B 277 zwischen Werdorf und Aßlar ereignete.

Gemäß dem Polizeibericht war der Audi gegen fünf Uhr morgens von der Fahrbahn abgekommen und hatte eine Schutzplanke und einen Firmenzaun beschädigt. Die Schadenshöhe wurde auf rund 600 Euro beziffert. Am Wagen des jungen Mannes entstand Totalschaden. Der 20-jährige Audi-Fahrer aus Wetzlar blieb unverletzt. Von der Unfallstelle aus hatte er seine Eltern verständigt und ihr Eintreffen abgewartet. Die Polizei war von Passanten informiert worden.

Der anfängliche Verdacht der Unfallflucht hatte sich nicht erhärtet, weil der Fahrer sich nach Eintreffen der Polizei den Einsatzkräften als Unfallverursacher offenbarte. Die Polizeikräfte bemerkten bei dem jungen Mann gerötete Augen und eine Alkoholfahne. Er musste mit zur Blutentnahme. Die festgestellte Blutalkoholkonzentration lag bei rund 1,2 Promille.

Die Ordnungshüter stellten seinen Führerschein sicher - ein äußerst kostbares Stück Papier für den 20-Jährigen, der gerade seine Ausbildung als Kurierfahrer abgeschlossen hatte und wegen des Verlusts der Fahrerlaubnis nicht weiterbeschäftigt wurde. Zwischenzeitlich hat er allerdings eine neue Lehre begonnen.

Das Gericht folgte der Einschätzung der Vertreterin der Jugendgerichtshilfe und von Verteidigerin Swetlana Papst, dass die Tat dem jugendlichen Alter des Angeklagten geschuldet sei. Die Rechtsanwältin hielt ein Fahrverbot als führerscheinrechtliche Maßnahme für ausreichend.

Mahnende Worte

der Jugendrichterin

Dem Plädoyer der Verteidigerin kam das Gericht allerdings nicht nach. Es hielt eine endgültige Entziehung der Fahrerlaubnis mit fünfmonatiger Sperre vor Wiedererteilung für tat- und schuldangemessen. Die Geldauflage in Höhe von einem monatlichen Ausbildungsgehalt von 700 Euro soll an eine gemeinnützige Organisation fließen.

"Wer abends harte Sachen trinkt, darf morgens noch nicht fahren", sagte Jugendrichterin Nicole Mett in der Urteilsbegründung und ging auf die Restalkoholproblematik im Zusammenhang mit dem Straßenverkehr ein.

Angeklagter und Verteidigerin ließen offen, ob das Urteil akzeptiert wird.