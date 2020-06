Mit mehr als drei Promille unterwegs

Jetzt teilen:

AßLAR/WETZLAR (ehub). Vor dem Wetzlarer Amtsgericht musste sich jetzt ein 28-jähriger Autofahrer wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten, weil er in einer Januarnacht in Aßlar mit über 3,5 Promille unterwegs war. Eine Geldstrafe und weiter zehn Monate ohne Führerschein sind die Konsequenzen daraus.

Es war bereits weit nach Mitternacht, als sich der Mann mit ordentlichem Alkohol im Blut hinter das Steuer seines Autos setzte, um sich in ein im Aßlarer Gewerbegebiet gelegenes Schnellrestaurant zu begeben. Auf der Fahrt dorthin wurde er allerdings von einer Polizeistreife gestoppt. Durch seine unsichere Fahrweise war er den Beamten der Wetzlarer Polizeistation aufgefallen. Da bei dem Fahrer deutlich Alkohol in der Atemluft wahrzunehmen war, erfolgte mit seinem Einverständnis ein Alkoholtest. Rund vier Promille zeigte laut Polizeibericht das Testgerät zum Erstaunen der Einsatzkräfte an.

Angeklagter bisher nicht strafrechtlich aufgefallen

Der Autofahrer soll demnach nur beschwipst gewirkt und keine typischen alkoholbedingten Ausfallerscheinungen gezeigt haben. So sei eine normale Unterhaltung mit dem 28-Jährigen möglich gewesen. Er habe weder gelallt noch sei er unsicher gelaufen. Laut Rechtsmedizin hat die Blutalkoholkonzentration des Verkehrssünders zur Tatzeit zwischen 3,62 und 3,89 Promille gelegen.

Auf der Anklagebank präsentierte sich der aktuell arbeitslose Aßlarer, der ohne Verteidiger zum Prozess gekommen war, geständig. Er will in der Tatnacht alkoholische Getränke zu Hause konsumiert haben. Auf Nachfrage der Richterin räumte er ein, regelmäßig Alkohol zu trinken. Er bezeichnete sich allerdings nicht als abhängig, was anhand der erreichten hohen Blutalkoholkonzentration Verwunderung bei den Justizvertretern auslöste.

Da der Angeklagte bisher weder straf- noch verkehrsrechtlich aufgefallen war, kam er mit einer milden Bestrafung davon. Das Gericht unter Vorsitz von Richterin Sarina Karimpur verhängte eine Geldstrafe von 45 Tagessätzen zu je 10 Euro, also 450 Euro. Auf seinen seit dem Vorfall einbehaltenen Führerschein muss der junge Mann weiterhin verzichten. Das Gericht entschied, dass die Führerscheinstelle vor Ablauf von weiteren zehn Monaten keine neue Fahrererlaubnis ausstellen darf.

Aufgrund der hohen Promillezahl muss sich der Angeklagte ohnehin einer medizinisch-psychologischen Untersuchung unterziehen. Erst nach erfolgreicher "MPU" kann dem Promillesünder ein neuer "Lappen" zugeteilt werden. Der Angeklagte ließ offen, ob er das Urteil akzeptiert oder Rechtsmittel dagegen einlegt.