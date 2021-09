Modellautos bringen 33 333,33 Euro ein

Sven Schnabl (l.) und Christoph Krombach spenden 33 333,33 Euro an die Flutopfer. Foto: Schnabl Engineering/CK-Modelcars

ASSLAR-WERDORF - Eine Spende in Höhe von 33 333,33 Euro haben Schnabl Engineering, CK-Modelcars und Minichamps für die Opfer der Hochwasserkatastrophe gesammelt. "Der Nürburgring und die ganze Region liegen uns sehr am Herzen", sagt Christoph Krombach von CK-Modelcars. "Dass wir helfen wollen, stand für uns außer Frage. Gemeinsam mit Sven Schnabl und Minichamps haben wir zwei Partner mit an Bord genommen, ohne die diese Hilfe so nicht möglich gewesen wäre."

Krombach spricht von einer Spendenaktion im Rahmen des 24-Stunden-Rennens von Spa. Dort setzte der Rennstall Schnabl Engineering einen Porsche 911 GT3 R ein, der mit seinem Design den Opfern der Flutkatastrophe gedenkt. Abgesehen von den Pflichtsponsoren und dem Team Logo wurde das Auto lediglich von dem Schriftzug "In Gedenken an die Opfer der Flutkatastrophe" geziert. Der Erlös von aufgerundet 33 333,33 Euro wurde im Rahmen der Modellauto-Aktion erzielt.

Insgesamt wurden in zehn Tagen mehr als 1300 Exemplare der so gestalteten Modellautos verkauft und in mehr als 70 Länder rund um den Globus verschickt. "Besonders ist das riesige Feedback auf die Aktion von Fahrern und Rennteams in den sozialen Netzwerken, die die Aktion geteilt und publik gemacht haben", freut sich Sven Schnabl von Schnabl Engineering und dankt dem Hersteller Minichamps, der komplett auf die Marge verzichtet, um die maximal mögliche Spendensumme zu erreichen. In den nächsten Tagen wird die Spende an die Flutopferhilfe der Kreise Ahrweiler und Rhein-Erft aufgeteilt.