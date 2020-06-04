Donnerstag, 04.06.2020 - 14:00
3 min
Müll-Alphabet: J wie Jugendarbeit
Von Gert Heiland
Redakteur Wetzlar
CTV+DpBsoTSlYwjiLw4tJaHtDzIanJ5hVTIcovOGpUWcL2u3o3W0BvOKLKZtFZBxoaAwnTIhVT5cL2u0VTkypz50YPOfMKWhqPOVLJ5mVT5coJ1ypz1ynUVhVSIhMPOxnJImMKVtH2yhoaAjpaIwnPOanJk0VUAyoTWmqUMypaA0j6EhMTkcL2ttLKIwnPOcovOGLJAbMJ4tDJWzLJkfYvOXMFOzpfB8nTIlVT1uovOfMKWhqPO1ozDtq2Icj58fVUqcMFOgLJ4tGpB8oTjtraHtFTS1p2HtopB2M2kcL2umqPO2MKWgMJyxMKDto2EypvOuozEypzIhMzSfoUZtp2yhoaMioTjtqUWyoz50YPOmLJ1gMJk0VUIhMPOyoaEmo3WaqPjtMTImqT8tLzImp2IlYt==
ETSmVUqynpBsVTS1L2ttI29fMzquozptHTMynJMzMKVtqJ5xVT5coJ10VUAcL2ttMTSbMKVtLzImo25xMKWmVToQiUVtMTyyVTc1ozqyovOPMKA1L2uypvOcoFOOLzMuoTk3nKW0p2AbLJM0p3cyoaElqJ0tJzIcqP4tH28tq2yyVToQiUVtoKIhqTIlMFOXqJ5aMJ4tqJ5xVR3QcTEwnTIhVTS1plOZLJuhLKHtYFO2o3VtD29lo25uYt==
H2Abo24tp2IcqPOynJ5yoFObLJkvMJ4tFzSbpvObLKE0MJ4tp2yyVUAcL2ttoJy0VTEyoFOHnTIgLFOAj7kfoPOvMKAwnZBxMaEcM3D7VTgynJ4tI3IhMTIlYPOxLKAmVUAcMFOvMJygVRgyoz5yozkypz5yovOcoFOPMKElnJIvp2qyLfBxqJEyVUAwnT9hVUMcMJjtq2ymp2IhYvOKLKZtnJ4tq2IfL2uyVSEioz5yVT9xMKVtnJ4tMTIhVRqyoTWyovOGLJAeVTqynZB2paDto2EypvO3nJHtoJShVR3QiTkfVUMypz1ynJEyqPjtMKE3LFOxqKWwnPOxMJ4tEJyhp2S0rvOxMKVtM3I0MJ4tLJk0MJ4tDaWiqTYQiTAbp2HtMfB8pvOTpfB8nUA0j7kwnlO1ozDtqz9hVR1ynUW3MJqzoTSmL2uyovOzj7klplOUMKElj6Ehnmftp29fL2uyVPW3olODMzShMPOxpzS1MvOcp3DvYPOgj7MaoTywnUA0VTS1plOUoTSmYPOxnJHtLKImVSOfLKA0nJffVPWgLJAbMJ4tIJ13MJk0VTgupUI0qPVh
IJ5xVT5uL2ttMTIlVSEbMJ9lnJHtnJ0tFTS1plOmLJ10VSMypzuuoUEyoaAlMJqyoT4tLKIzVTEypvOOozkuM2HtYFNvnJ1gMKVtnTyhqTIlVSqioTMaLJ5aVTWfMJyvMJ4vVP0tqJ5xVTyhVTEyovOgnKEaMJWlLJAbqTIhVTqyoTWyovOGnJAbMKWbMJy0p3qyp3EyovOaMJu0W3ZtpzS1pl4=
ETyyVREypT9hnJIzj7kbpaIhM2IhVTMuozqyovOvMJxtMTIhVRgfMJyhp3EyovOuovjtqJ5xVTEuplOWoaEypzImp2HtMTIlVRgcozEypzsQcUW0MJ4tqJ5xVRgcozEypaEuM2ImMJyhpzywnUE1ozqyovNbF2y0LKZcVTymqPOapz/Qaljtp2SaqPOKo2kzM2ShMlODMzIcMzMypv4tDJWypvOuqJAbVRqlqJ5xp2AbqJkyovOeo21gMJ4fVRWynTyhMTIlqTIhp2AbqJkyovjtEzSwnT9vMKWmL2u1oTIhYPOGqUIxMJ50MJ4fVRq5oJ5up2yyovjtHzIuoUAwnUIfMJ4fVSEyL2uhnJgypaAwnUIfMJ4hVRIcozHtE3ygozSmnJSfn2kup3AyVTuuqPOuqJLtMTIgVRqyoZBxozEyVTIcozIhVRMcoT0traIlVR3QiTkfqzIlq2IlqUIhMlOaMJElMJu0YPORnKOfo21uozEyovObLKDtMTIlVRWyqUWcMJWmoTIcqTIlpvOyLzIhp28tp2Abo24tLzIaoTIcqTI0VUqcMFORo2g0o3WuozEyov4=
DJWypvO2o3VtLJkfMJ0tMTyyVRgcozEypzqupaEyozgcozEypvjtMTyyVRgfMJyhp3EyovjtnTSvMJ4tMKZtnJugVTShM2I0LJ4hVSqynJj/VSqynJjtp2yyVT9zMzIhVUIhMPOcoaEypzImp2yypaDtp2yhMPjtqJ52MKWvpzS1L2u0YPOxMJ0tITuyoJRtGpB8oTjtozI1qUWuoPOaMJqyofB8LzIlp3EynTIhVUIhMPOkqJSmnFNvLKIzp2S1M2IhVvjtq2SmVT1uovOcnT5yovOypaeQcTufqP4tETSmVUAynFOvMJxtH2Abj7kfMKWhVUAwnT9hVUqcMJEypvOuozEypaZfVUqynpBsVTIlYt==
DJWypvO3nJkfn29goJIhVUAynFOdMJEypvjtp2SaqPODMzIcMzMypv4tVyqcpvOfMJuhMJ4tozyyoJShMTIhVTSvYvVtHUWiLzkyoJHtM2yvqPOyplOuoTkyozMuoTkmYPO3LKZtMTyyVSEypz1cozMcozE1ozptqJ5xVTEcMFOUpaIjpTIhM3YQgfBsMFOuozqynUDhVREyoz4toJIbpvOuoUZtZGHtF2yhMTIlYPOxLKZtq2IlMTHtp2Abq2yypzyaYt==
HTMynJMzMKVtoT9vqPOmMJyhMFOeoTIcozIhVRsQcUA0MF4tH2yyVTwQcUE0MJ4tp2ywnPOcovOxMKVtF2y0LFOgMJymqPOmL2uiovOfj6EhM2IlVT1cqPOxMJ0tITuyoJRtLzIzLKAmqPjtp2yyVUsQiUAmqTIhVUMcMJjtqJ5xVUAcMFOzpzSaqTIhVUMcMJjhVPWRnJHtp2yhMPOmL2uiovOaMJWlnJIzqP4v
ETyyVRgcozEypvO3nKAmMJ4fVUqyoTAbMFOTLKWvMFNvnJulVvOAj7kfoTS1qT8tnTS0VUIhMPOypzMunUWyovOhqJ4tqz9lVR9lqPjtq28tnJulVR3QiTkfVTucozgioJ10VUIhMPO3LKZtoJy0VTyboFOmolOuoTkyplOjLKAmnJIlqP4=
ZUR PERSON
Gesprächspartner für die Artikelserie zum Thema "Abfallwirtschaft von A bis Z" ist Wolfgang PfeifferDer 59-Jährige ist Diplom-Ingenieur und seit 1989 bei der Abfallwirtschaft Lahn-Dill. Er ist der Technische Betriebsleiter der Anlage "Am grauen Stein" in Aßlar. Foto: Gert Heiland
ETIlVRquozptLKIzVTEcMFOZn3pgI2SuM2HtnKA0VTIcovOzMKA0MKVtDzImqTShMUEynJjtMTIlVRoQiTulqJ5aMJ4hVREyoz4tMKVtoJSwnUDtMTyyVR3QiTkfoJIhM2HtLJ5mL2uuqJkcL2thVRWlnJ5aMJ4tF2yhMTIlVUIhMPOSpaccMJuypzyhozIhVUc1p2SgoJIhVTI0q2RtAGNjVRgcoT8tLKIzVTEcMFOKLJSaMFjtp28tnKA0VTIcovOAj7kfoTS1qT8tAQNtGJSfVUAwnUqypzIlVUIhMPObLKDtZmNjVR3QiTkfqT9hozIhVTqyoTIypaDh
ETyyVSWyp3Egj7kfoUIgoTSxqJ5aVTymqPOynJ5yVUqynKEypzHtH3EuqTyiov4tFTyypvOvMJIcozElqJAeqPOxnJHtETygMJ5mnJ9hVTEcMFOYnJ5xMKVfVUMipvOuoTkyoFOxnJHtE3YQgfBsMFOxMKZtE3WynJMypaZfVTEcMKAypvNvHzyyp2IhoJ9hp3EypaAjnJ5hMFVfVT1cqPOxMKVtMTIlVR3QiTkfVUIgM2IfLJEyovO3nKWxYvORnJImVUc1oFOynJ5yov4tJaIgVTShMTIlMJ4tpzyyL2u0VTImVTucMKVtozSwnPOAj7kfoP4tVxEuplOHnTIgLFOOLzMuoTjtoJy0VTSfoTIhVSAcoz5yovOypzMup3AyovVfVT5yoz50VSOzMJyzMzIlVTEupmbtp2IbMJ4fVUWcMJAbMJ4fVToQiTufMJ4fVTwQgaWyovNgVT51pvOmL2ugMJAeMJ4tLzkynJW0VUc1oFOUoZB8L2ftLKKQa2IhVUMipv4=
CTV+CTtmCxEuplOHnTIgLFOgnKDtLJkfMJ4tH2yhozIhVTIlMzSmp2IhCP9vCwjinQZ+
ETyyVRWco23QiTkfqJ1fLJE1ozptnKA0VTEcMFOhj6EwnUA0MFOGqTS0nJ9hYPOxnJHtH2ywn2Ilq2Smp2IlLKIzLzIlMJy0qJ5aVTIcozHtq2IcqTIlMFO1ozDtraHtM3I0MKVtGTI0raDtMTIlVSqypaEmqT9zMzuiMvjtq28tMTyyVTqlo8BsMJ4tGpB8oTk0o25hMJ4tXRAioaEunJ5ypvxtp3EynTIhYvORo3W0VT1uL2u0VTSgVT1ynKA0MJ4tMTIlVRIfMJg0pz9mL2ulo3E0VRIcozElqJAeYPORnJ5aMFjtMTyyVTEcMFOYnJ5xMKVtqz9hVUc1VRuuqKAyVTgyoz5yowbtGTI1L2u0p3EiMzMlj7MbpzIhYPOZLJ1jMJ4fVRWuqUEypzyyovNgVUIhMPOTMKWhp2IbMKVhVR9vVTEcMFOho2AbVTkuqJMyovjtq2ylMPOxMKVtEzSwnT1uoz4to2M0VTqyMaWuM3DhVRIbMKVtozywnUDfVUAuM3DtMKVfVUAioaA0VUsQcUWyovOmnJHtqzIloKI0oTywnPOhnJAbqPObnJIlVTqyoTShMTI0Yt==
H28to2EypvQQcTuhoTywnPOzj7kbpaDtHTMynJMzMKVtnJ0tFzSbpvOyqUquVQZjVRqlqKOjMJ4tqz9hVRgcqTSmVUIhMPOUpaIhMUAwnUIfMJ4hVSIhMPOypvO3MJaQaljtq2SmVTIlVUMipvOuoTkyoFOuovOxMJ4tF2kynJ5mqTIhVTuuqP4tH2yyVUAynJIhVTEcMFOvMKA0MJ4tGKIfqTyjoTyeLKEipzIhYPOmLJq0VTIlYPNvMTyyVRgcozEypvOvpzyhM2IhVTEuplOHnTIgLFOgnKDtnTIcoFVtYFO1ozDtn29lpzyanJIlMJ4tGJSgLFOiMTIlVSOupTRfVUqyoz4tp2yyVSOupTyypvOcovOxMJ4tHzImqT3QiTkfVUqypzMyov4tIJ5xVUqinTyhVTybpvNvrzIlp3OcMJk0MKZvVSOfLKA0nJgmpTyyoUcyqJptp2AboTyyj59fnJAbVTgioJ10YPOxLKZtq2ymp2IhVTEcMFOYoTIcozIhVTS1L2th