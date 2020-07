Natur pur in der Aßlarer Dillaue

Christian Schwarz, Werner Pfeil, Nina Bellof, Julia Wollny, Horst Klaper, Markus Becker und Brigitta Mikus inmitten der Ruhezonen in denen Flora und Fauna viel Platz haben. Foto: Heike Pöllmitz

AßLAR. Von den ersten Plänen bis zur Realisierung des Projektes hat es elf Jahre gedauert: Nun sind die Arbeiten zur Renaturierung der Dill bei Aßlar abgeschlossen. In sechs Bauabschnitten wurde der Fluss auf einer Länge von 6,5 Kilometern wieder in einen naturnahen Zustand versetzt. 90 000 Euro hat das Projekt gekostet, wovon das Land Hessen rund 70 Prozent übernommen hat.

Auf die Arbeiten zurückgeblickt haben bei einem Ortstermin Bürgermeister Christian Schwarz (FWG), Brigitta Mikus vom RP, Julia Wollny vom Planungsbüro Koch in Werdorf, Werner Pfeil und Markus Becker von der bauausführenden Firma Hinterlang in Bad Endbach sowie Horst Klaper, Leiter des Fachbereichs Bauverwaltung der Stadt Aßlar und Nina Bellof, die für Naturschutz und Landschaftspflege verantwortlich zeichnet.

"Aktuell ist die Natur vor Ort für die Menschen dringend nötig, die im Rahmen der Corona-Pandemie ihre Heimat ganz neu entdecken", sagte Schwarz zur Begrüßung. Die Dillaue sei hier ein besonders idyllisches Beispiel. Wenn 2021 noch der Radweg fertig sei, dann sei sie ein attraktives Naherholungsgebiet.

Die eingebauten Furkationsrinnen bieten bei Hochwasser viel Platz für Wassermassen und sind bei normalem Wasserstand eine Ruhezone für die kleinen Fische, deren Fressfeinde hier keinen Platz finden. Foto: Heike Pöllmitz Blick aus der Vogelperspektive auf das Renaturierungsgebiet bei Aßlar. Foto: RP Gießen

Wie die Experten in der Runde erläuterten, führten Einflüsse der menschlichen Zivilisation, wie bauliche Einrichtungen, Düngung und die Einleitung von Schadstoffen zu schweren Belastungen des Ökosystems. Neben Maßnahmen im Bereich der Abwasserreinigung habe man durch die Renaturierung die Wasserqualität verbessert und die natürlichen Lebensräume wieder hergestellt.

Altarm wieder an

den Fluss angeschlossen

Dies sei beispielsweise durch die Aufweitung des Profils sowie den Einbau von Strömungslenkern, Totholz und Steinmaterial erfolgt. Uferbefestigungen seien entfernt, die Sohle in einmündenden Bächen zum Teil angehoben und Sohlabstürze an der Furt bei "bedea" und an den einmündenden Bächen beseitigt worden. Die angrenzenden Auenbereiche habe man durch den Altarm-Anschluss bei der Berghäuser Brücke und drei Furkationsrinnen (sie wirken bei Hochwasser wie Seitenarme) revitalisiert. Die sukzessive Entwicklung des Auenwaldes werde in der Zukunft das Projekt abrunden.

"Die Stadt Aßlar hat deutlich mehr getan als das Minimum", lobte Mikus. "Zum Glück war schon früh mit dem Ankauf von Ländereien begonnen worden", meinte Bellof. "Hier kann man dem Eisvogel begegnen, kleinere Fische finden in den Ruhezonen und im Totholz Schutz vor ihren Fressfeinden und die vorher fehlende Diversität baut sich mit immer mehr Arten wieder auf", unterstrich Mikus den Erfolg der Arbeiten. Bellof wies zudem auf mehr Retentionsraum hin, der Hochwasser Platz bietet.