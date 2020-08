Neue Berghäuser Wehrführung vereidigt

Bürgermeister Christian Schwarz (v.l.) vereidigte Tim Schneeberger und Stefan Meinecke, entließ Gerhard Urbasik in Anwesenheit von Stadtbrandinspektor Michael Pichl und Ordnungsamtsleiter Manfred Tropp. Foto: Heike Pöllmitz

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

ASSLAR - AßLAR (hpz). Aßlars Bürgermeister Christian Schwarz (FW) hat am Montagnachmittag im Magistratssitzungssaal den neuen Wehrführer der Einsatzabteilung Berghausen, Stefan Meinecke, und dessen Stellvertreter Tim Schneeberger in einer kleinen Feierstunde vereidigt.

Zuvor verabschiedete er den bisherigen Wehrführer Gerhard Urbasik, der das Amt mit erreichen des 65. Lebensjahres in jüngere Hände legte und seine Entlassungsurkunde aus dem Ehrenbeamtenverhältnis entgegennahm. Nicht ohne ihm für seine langjährige ehrenamtliche Tätigkeit mit großer Verantwortung auch im Namen aller Aßlarer Bürger zu danken.

Sein bisheriger Stellvertreter Stefan Meinecke, der auch schon als Wehrführer tätig war, und Tim Schneeberger, der in der Jahreshauptversammlung von seinen Kameraden neu in einen ehrenamtlichen Führungsposten gewählt wurde, sprachen dem Bürgermeister als ihrem obersten Dienstherrn die Eidesformel des Hessischen Beamtengesetzes nach.

Schwarz dankte den beiden für ihre Bereitschaft die große Verantwortung für die Kameraden, Material und den Ablauf der Einsätze zu übernehmen. "Es zeichnet die Feuerwehren aus, dass sie immer wieder Nachwuchs motivieren, sich auch auf Führungspositionen vorzubereiten", so Schwarz. "Aßlar hat keine Berufsfeuerwehr, doch die Arbeit der Wehrleute zur Sicherheit ihrer Mitbürger wird dringend gebraucht", verdeutlichte Schwarz.

So wird die Ausbildung für den Umgang mit Gefahrensituationen und den Gerätschaften ehrenamtlich in den Einsatzabteilungen geübt und mit Lehrgängen und Seminaren vertieft, damit die Einwohner ihr Recht auf Hilfe auch in Anspruch nehmen können.

Die neuen Ehrenbeamten der Aßlarer Feuerwehr, Einsatzabteilung Berghausen, werden ihr Amt bis 2025 innehaben.