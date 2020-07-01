Mittwoch,
01.07.2020 - 23:00
1 min
Neues Reich für Aßlars Kinder
Der Spielplatz im Aßlarer Mietfeld ist komplett erneuert. Die Kosten dafür betragen 75000 Euro.
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