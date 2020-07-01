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Mittwoch, 01.07.2020 - 23:00
1 min

Neues Reich für Aßlars Kinder

Der Spielplatz im Aßlarer Mietfeld ist komplett erneuert. Die Kosten dafür betragen 75000 Euro.

Ausnahmsweise dürfen Christian Schwarz (r.) und Oliver Krämer auf die Burg. Foto: Gert Heiland

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Fotos
Ausnahmsweise dürfen Christian Schwarz (r.) und Oliver Krämer auf die Burg. Foto: Gert Heiland

Ausnahmsweise dürfen Christian Schwarz (r.) und Oliver Krämer auf die Burg. Foto: Gert Heiland

Sogar für "Parkplätze" ist gesorgt. Foto: Gert Heiland

Sogar für "Parkplätze" ist gesorgt. Foto: Gert Heiland

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Aßlar Ort Hessen Lahn-dill-kreis Aßlar
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