Öltank im Dillfeld bei Aßlar entsorgt

ASSLAR - Aßlar (red). Nachdem Unbekannte einen 1100 Liter fassenden Öltank in der Nähe der A 480 im Dillfeld entsorgt haben, sucht die Wetzlarer Polizei nach Zeugen. Am Freitag, 6. August, wurde das Gefäß entdeckt. Unbekannte hatten den Plastik-Behälter an einem der kleinen Seen im Bereich der B 277 zwischen Aßlar und Dalheim - parallel der A 480 - in der Nähe des Kreisverkehrs abgelegt. Vermutlich gelangten die Umweltsünder mit einem Transporter oder Laster über den Kreisverkehr der B 277 an diese Stelle und entsorgten das mit wenigen Litern Öl gefüllte Behältnis. Wie lange der Tank dort bereits lag, ist noch unklar. Die Polizei fragt nun: Wer hat die Täter beim Abladen beobachtet? Wer kann Angaben zur Herkunft des Tanks machen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Telefon 0 64 41- 91 80.