Parlament gibt grünes Licht für "Aßlarer Gärten"

Bürgermeister Christian Schwarz (FWG) berichtete im Parlament von einem Brief von Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) an dessen hessischen Kollegen Tarek Al-Wazir (Grüne). Inhalt: Wissing lehnt eine Änderung der bisherigen Vorgehensweise bei der Planung für die Behelfsabfahrt der A 45 in Aßlar, der "Müllabfahrt", ab. Sie soll im Zug des sechsspurigen Ausbaus wegfallen. Was Kreis und Stadt verhindern wollen.

Nach dem Schreiben hat der Wetzlarer FDP-Landtagsabgeordnete Matthias Büger mit Wissing gesprochen und erhielt nun nochmals beim regelmäßigen Austausch Hintergründe für die Argumentation. Insbesondere, dass Lahn-Dill-Kreis und Stadt Aßlar alle rechtlichen Mittel in Anspruch nehmen wollen.