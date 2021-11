Pelletheizung gerät in Brand

Unter Atemschutz löscht die Aßlarer Feurwehr den Brand einer Pelletheizung. Foto: Feuerwehr Aßlar

ASSLAR - Eine Pelletheizung hat am Sonntagvormittag gegen 11.30 Uhr für eine starke Rauchentwicklung im Keller eines Wohnhauses in Aßlar gesorgt, als Teile der Heizung Feuer fingen. Ein Trupp der Aßlarer Feuerwehr ist unter Atemschutz in den Keller gegangen und löschte den Brand. Als Brandursache wird ein technischer Defekt vermutet.

Aufgrund des Feuerwehreinsatzes musste die Hermannsteiner Straße zwischenzeitlich voll gesperrt werden. Im Einsatz waren die Feuerwehr Aßlar mit 35 Einsatzkräften aus Aßlar und Werdorf, ein Rettungswagen und die Polizei. Auch ein Schornsteinfeger unterstützte die Maßnahmen.