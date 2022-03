3 min

Pfeiffer Vacuum investiert in Aßlar über 50 Millionen Euro

Der Vakuum-Konzern will an seinem Hauptsitz die Produktions- und Logistikkapazitäten stark ausbauen. In der "Future Factory Aßlar" sollen weitere Mitarbeiter eingestellt werden.

Von Tanja Freudenmann Redakteurin Wetzlar