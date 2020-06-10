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Mittwoch, 10.06.2020 - 15:06
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Pfeiffer Vacuum verkleinert Vorstand auf zwei Posten

Eric Taberlet und Nathalie Benedikt scheiden aus dem Vorstand der Aßlarer Pfeiffer Vacuum Technology AG aus. Das Führungsteam soll neu strukturiert und verjüngt werden. Neue Vorsitzende wird zum Jahreswechsel Britta Giesen

Steffen Gross: Redakteur Wetzlar
Von Steffen Gross
Redakteur Wetzlar
Vorstandschef Eric Taberlet geht zum Jahreswechsel in Ruhestand. Foto: Steffen Gross

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Vorstandschef Eric Taberlet geht zum Jahreswechsel in Ruhestand. Foto: Steffen Gross

Vorstandschef Eric Taberlet geht zum Jahreswechsel in Ruhestand. Foto: Steffen Gross

Finanzvorständin Nathalie Benedikt scheidet im Einvernehmen aus. Foto: Pfeiffer Vacuum

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Aßlar Ort Hessen Lahn-dill-kreis Aßlar
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