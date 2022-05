Pfeiffer Vacuum will eine Milliarde Euro Umsatz machen

.Am 16. Juli 1996 wurde die Pfeiffer Vacuum Technology AG als drittes deutsches Unternehmen und als erster deutscher Mittelständler an der New York Stock Exchange gelistet (Börsenkürzel PV). Im April 1998 ging das Unternehmen im Rahmen eines Zweitlistings ohne Kapitalerhöhung an den Neuen Markt in Frankfurt.

.Zum 1. Januar 2003 wurde Pfeiffer Vacuum in den Prime Standard der Deutschen Börse Frankfurt aufgenommen (Börsenkürzel PFV). 2007 beschloss die Gesellschaft den Rückzug von der New Yorker Börse. Der Handel mit ADRs wurde am 4. Oktober 2007 eingestellt. Die endgültige Deregistrierung erfolgte Anfang Januar 2008.

Rechtsstreit mit Manfred Bender

.Eine der zahlreichen Fragen der Aktionärsvertreter war die nach dem aktuellen Stand im Rechtsstreit zwischen Pfeiffer Vacuum und Ex-Vorstandschef Manfred Bender. Bender war 2017 nach einem Machtkampf mit dem heutigen Mehrheitsaktionär Busch-Gruppe abberufen worden, aus "wichtigem Grund" hieß es seinerzeit offiziell. Gegen seine Abberufung hatte Bender 2018 geklagt. Pfeiffer Vacuum wiederum klagte auf Schadenersatz gegen Bender.

.Bei der Hauptversammlung am Donnerstag erklärte die Aufsichtsratsvorsitzende und Versammlungsleiterin Ayla Busch: "Die Rechtsstreitigkeiten mit Herrn Bender dauern weiter an. Das Kündigungsverfahren wird derzeit in zweiter Instanz vor dem Oberlandesgericht Frankfurt geführt. Die Klage gegen Herrn Bender auf Leistung von Schadenersatz wegen Pflichtverletzung ist noch in der ersten Instanz."

Die Anwaltskosten für Pfeiffer Vacuum belaufen sich auf inzwischen eine Million Euro, so Busch. (taf)