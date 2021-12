Polizei sucht Eigentümer von Fundsachen

Die Polizei sucht nach Hinweisen auf die Eigentümer der Gegenstände. Foto: Polizei Mttelhessen

ASSLAR - Aßlar (red). Bereits am 12. August hat die Polizei in Aßlar mehrere Gegenstände sichergestellt, für die sie nun nach den Eigentümern sucht. Eine Tasche mit den Gegenständen wurde im Sommer auf dem Parkplatz des Schwimmbades Laguna in der Europastraße aufgefunden.

Bei den Gegenständen handelt es sich um eine blaue Geldkassette mit der Aufschrift "Cafetriakasse" und eine schwarze Geldmappe mit "Sparkassen"-Emblem. Außerdem waren ein Schlüssel mit schwarzem Anhänger und der Aufschrift "nur großes Büro/Praktikantenschlüssel", ein Schlüssel mit rosa Anhänger und der Aufschrift "Tresor, 62, Sicherungskassetten" sowie ein Briefumschlag mit gelbem Klebezettel und Aufschrift "50 Euro Cafeteria abgerechnet am 23.9.20" in der Tasche.

Ermittlungen der Kriminalpolizei haben bislang nicht zu den Eigentümern geführt. Die Polizei erbittet Hinweise unter Telefon 0 64 41-9180.