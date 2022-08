Rattensichtungen in Aßlar: Plage oder Einzelfall?

Sie sind intelligente Tiere, die für den Menschen aber auch schnell gefährlich werden können. Einer Frau aus Aßlar bereiten Ratten aktuell sehr große Sorgen. Symbolfoto: stock.adobe.com

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

ASSLAR - Ratten sind intelligent, anpassungsfähig und somit die nahezu perfekten Überlebenskünstler. Sie existieren quasi überall, bevorzugt in der Kanalisation. Außerdem können sie sich binnen kürzester Zeit vermehren.

Lesen Sie auch: Gefahr für Seuchenausbruch in Limburg-Weilburg wächst

Für Menschen können die Nager, die bis zu 500 Gramm schwer werden, schnell gefährlich werden. Sie übertragen Krankheitserreger wie Viren, Pilze, Bakterien oder Parasiten. Hinzu kommt der bis zu 23 Zentimeter lange Schwanz, der einer der Gründe ist, warum sich viele vor den Tieren ekeln. Kurzgesagt: In der unmittelbaren Umgebung des Menschen sind frei lebende Ratten unerwünscht.

Und wenn es sich die unliebsamen Mitbewohner erst einmal gemütlich gemacht haben, wird es schwierig, sie wieder loszuwerden. Genau vor diesem Problem steht aktuell Elke Meyer aus Aßlar, die sich verzweifelt an unsere Redaktion gewandt hat.

Geschichte begann vor zwei Monaten

Vor rund zwei Monaten sichtet die 59-Jährige erstmals ein Exemplar in ihrem Keller. "Das ist schon ziemlich gewaltig, wenn da plötzlich eine Ratte ist", beschreibt Meyer. Zuvor habe die gebürtige Aßlarerin in all den Jahren noch nie eine Ratte entdeckt. Umgehend sei sie ihrer Pflicht nachgekommen und habe auf eigene Kosten einen Schädlingsbekämpfer beauftragt.

Die zuständige Firma habe laut Meyer die Vermutung geäußert, dass die Ratte aus der Kanalisation stammen könnte. Eine Information, die anschließend an die Stadt Aßlar weitergegeben wurde. "Mir wurde gesagt, dass man sich darum kümmern werde", erzählt die Aßlarerin weiter. Zeitnahe Maßnahmen seien ihres Wissens nach aber nicht ergriffen worden. Stattdessen sichtet Meyer nur eine Woche später eine weitere Ratte. Dieses Mal im Garten - am helllichten Tag. Später findet sie an gleicher Stelle ein totes Exemplar.

Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Ihre Zustimmung ist 24 Stunden gültig. Sollten Sie Ihre Zustimmung vorher widerrufen möchten, können Sie dies jederzeit über den Cookie-Widerruf anpassen.



Die Alarmglocken schrillen. "Wenn sie tagsüber kommen, bedeutet das, dass wir einen extrem starken Befall haben", so Meyer, die sich aufgrund der jüngsten Vorfälle als "Ratten-Expertin" bezeichnet.

Nach der zweiten Sichtung kontaktiert sie das Rathaus erneut. Meyers Forderung: Die Stadt Aßlar solle ihren Verpflichtungen als Betreiber des Kanalnetzes nachkommen. "Ich bin diejenige, die auf dem Schaden sitzt", betont sie. Für die Schädlingsbekämpfung habe sie mittlerweile mehrere Hundert Euro ausgegeben. "Das trifft mich hart", meint Meyer.

Laut Verordnung müssen die Kosten für Schädlingsbeseitigung selbst getragen werden

Die Verordnung über die Bekämpfung tierischer Schädlinge besagt jedoch, dass der Eigentümer von bebauten Grundstücken verpflichtet ist, den Rattenbefall nicht nur unverzüglich der Kommune anzuzeigen, sondern auch die anfallenden Kosten selbst zu tragen.

Elke Meyer ist ratlos, denn jedes Mal seien die von der zuständigen Firma ausgelegten Köder stets gefressen worden. Seit der ersten Sichtung insgesamt vier Mal.

Und neben der Mittelstraße, in der Meyer seit 59 Jahren lebt, seien zusätzlich sämtliche Nachbarstraßen betroffen, behauptet sie. Mehrere Exemplare sollen tot auf den Straßen gelegen haben.

Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Ihre Zustimmung ist 24 Stunden gültig. Sollten Sie Ihre Zustimmung vorher widerrufen möchten, können Sie dies jederzeit über den Cookie-Widerruf anpassen.



Auf Nachfrage bei der Stadt Aßlar berichtet Bürgermeister Christian Schwarz (FWG), dass den Stadtwerken keine weiteren Meldungen über die Sichtung von Ratten in der Mittelstraße bekannt sind. Darüber hinaus seien aus anderen Straßen nur wenige Fälle gemeldet worden. "Wir haben kein Rattenproblem", bekräftigt Schwarz. Es seien in diesem Jahr bislang keine Auffälligkeiten feststellbar gewesen.

Allerdings, so der Bürgermeister, sei die Aßlarer Mittelstraße in den vergangenen Jahren einer der Schwerpunkte der Rattenbekämpfung gewesen. Diese Schwerpunkte werden von den Stadtwerken gezielt mit Ködern belegt. Elke Meyer vermutet, dass aufgrund der starken Erderschütterungen, die derzeit durch den Neubau der Kita in der Mittelstraße entstehen, die Ratten aus ihren Verstecken getrieben werden.

Baustelle als Ursache konnte nicht geklärt werden

Ob die Baustelle tatsächlich etwas mit dem vermeintlich höheren Rattenaufkommen zu tun hat, konnte seitens der Stadtwerke nicht abschließend geklärt werden. Jedoch habe bei den Untersuchungen der zuständigen Unternehmen nichts auf einen solchen Zusammenhang hingedeutet, erklärt Schwarz.

Generell finde in Aßlar, wie in anderen Kommunen auch, eine ständige Bekämpfung gegen Ratten statt, erläutert der Bürgermeister. Solange die Schwerpunkte bekannt sind, sei es nicht notwendig, eine flächendeckende Belegung der Kanalschächte vorzunehmen. Eine solche Maßnahme sei auch mit Kosten verbunden, die zuletzt stark angestiegen seien - teilweise auf das dreifache Preisniveau.

Bürgermeister appelliert an die Bürger

Der Aßlarer Rathauschef richtet auch deshalb einen Appell an die Bürger: "Ratten ernähren sich fast ausschließlich von Essensresten im Kanalnetz. Jeder Essensrest, der dem Kanalnetz zugeführt wird, trägt dazu bei, dass sich die Ratten vermehren und zur Plage werden können."

Auch durch die unsachgemäße Lagerung von Gelben Säcken oder Tonnen können Ratten angelockt werden, sagt Schwarz. Ebenso bestehe die Gefahr, dass bei der Haltung von Kleintieren wie Hühnern oder Hasen die Ratten durch Tierfutter angezogen werden. Jeder könne mit seinem Verhalten einen Anteil dazu beitragen, dass das Rattenaufkommen auf einem stabilen Niveau bleibt. Sämtliche Hinweise, was im Falle einer Rattensichtung zu tun ist, sind auf der Homepage der Stadtwerke Aßlar zu finden.

Dass es in Einzelfällen zu akuten Problemen und finanziellen Belastungen komme, bedauert der Bürgermeister. "Das tut mir natürlich für jeden, der davon betroffen ist, sehr leid", erklärt Schwarz.

Als Betreiber der Kanalisation kommen die Stadtwerke Aßlar jedoch in Form von regelmäßigen Kanalbelegungen sowie Kontrollen ihren Verpflichtungen nach, sagt Schwarz. Das sieht Elke Meyer anders. Die letzte Rechnung des Schädlingsbekämpfers habe sie an den Bürgermeister höchstpersönlich weitergeleitet. Sie ist der Auffassung, eine Bekämpfung - wie in der Verordnung festgelegt - finde nicht regelmäßig statt.

Wie es weiter geht, ist nach aktuellem Stand völlig offen. Es sei denn, die ungeliebten Mitbewohner suchen sich schon bald eine neue Bleibe - fernab der unmittelbaren Umgebung von Elke Meyer und den Menschen aus Aßlar.