"Regieren" aus der Isolation heraus

Weil ein Mitarbeiter der Gemeinde Langgöns an Corona erkrankt ist, mussten sich Bürgermeister Marius Reusch (Foto) und acht weitere Mitarbeiter vergangene Woche vorsorglich in häusliche Quarantäne begeben. Seit Montag weiß der Rathauschef, dass er sich angesteckt hat. Die Symptome sind "noch relativ mild", berichtet er. Die Amtsgeschäfte führt Erster Beigeordneter Hans Noormann. Reusch bringt sich per Videokonferenz, Telefon und E-Mail ein. Ein ausführliches Interview mit ihm lesen Sie auf mittelhessen.de.