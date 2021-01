Regionalen Produzenten vor Ort in der Krise helfen

Geschäftsführer Marc Kaiser und Marktleiterin Tanja Orlowski freuen sich, wenn ihr Angebot angenommen wird. Foto: Gert Heiland

ASSLAR - Aßlar (gh). Die Zeiten sind anders und viele Gastronomen, aber auch manche Sozialvereine müssen andere Wege finden, um die Krise zu überstehen. Hilfe kommt vom Rewe Center in Aßlar, das, wie auch die Märkte in Herborn und Butzbach, Betroffenen ein Angebot macht, so Geschäftsführer Marc Kaiser und Marktleiterin Tanja Orlowski.

Förderung für Zeit nach

dem Lockdown sichern

Und zwar können etwa Lokale entsprechend verpackte "Fertiggerichte" bringen und der Markt bietet sie kostenlos zum Verkauf an. Adressaten sind aber auch Vereine wie die "Junge Arbeit". Und die hat schon reagiert, denn auch das "Café Mundart" in der Wetzlarer Altstadt ist geschlossen. Dort gibt es auch diverse Lebensmittel, die man nun nicht verkaufen kann. Dabei, so Heidi Späth von der "Jungen Arbeit", gelte es, nicht nur aus Wirtschaftlichkeit ein Überleben zu sichern, sondern auch aus gemeinnützigem Hintergrund. "13 sozialversicherungspflichtige Mitarbeiter mit Handicap oder schwierigen sozialen Hintergründen bauen darauf, auch nach dem zweiten Lockdown gefördert und qualifiziert zu werden. Deshalb heißt es, nach Möglichkeiten zu suchen, um noch Einnahmen generieren zu können."

Die "Junge Arbeit" wird eigene Produkte wie Chili-Öl, Limoncello, Marmeladen oder auch ihr Rosensalz liefern. "Wir hoffen, dass wir einige Menschen erreichen und von unseren Produkten überzeugen können. Das wäre eine große Unterstützung für uns und unsere Arbeit", so Heidi Späth.