Reifenplatzer auf A 45: Lkw liegt auf Mittelleitplanke

ASSLAR/EHRINGSHAUSEN - Auf der Autobahn 45 ging am Mittwochmittag ab 14.30 Uhr fast nichts mehr. Ein Schwertransporter, beladen mit Metallteilen, lag auf Höhe Werdorf auf der Mittelleitplanke und sorgte für kilometerlange Staus in beiden Richtungen der Sauerlandlinie.

Laut ersten Informationen der Autobahnpolizei in Butzbach war wohl ein Reifenplatzer die Ursache dafür, dass der Fahrer die Kontrolle über sein Gespann verlor und der Lkw samt Ladung erst auf der Mittelleitplanke zum Stehen, besser gesagt zum Liegen, gekommen ist. Unterwegs war der Brummi in Fahrtrichtung Hanau als der Reifen zwischen der Abfahrt Ehringshausen und dem Wetzlarer Kreuz platzte.

Der Fahrer wurde dabei verletzt und zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht, erklärte die Polizei. In beiden Fahrtrichtungen waren aufgrund der Aufräumarbeiten jeweils die beiden linken Fahrspuren gesperrt, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte. In nördlicher Richtung staute sich der Verkehr bis an die Anschlussstelle Wetzlar Ost zurück, teilte die Polizei mit. Im weiteren Verlauf kam es auch an der Anschlussstelle Wetzlar Ost zu einem Auffahrunfall.

Die Polizei empfiehlt folgende Umleitungsstrecken: Aus Dortmund in Richtung Hanau: An der Anschlussstelle Ehringshausen die A45 verlassen und über die B277 Richtung Wetzlar bis zum Wetzlarer Kreuz.

Aus Hanau in Richtung Dortmund: Am Wetzlarer Kreuz die A 45 verlassen und über die B277 in Richtung Herborn bis zur Anschlussstelle Ehringshausen.