Romantische Sommerfrische

Ein friedlich ruhender See umrahmt von frischem Sommergrün und zwei Schwäne, die gemächlich ihre Runden auf dem Wasser ziehen: ein idyllisches Kleinod, das Heinz-Jürgen Kühn aus Aßlar in seinem Bild eingefangen hat. Entstanden ist das Bild dieser romantischen Szenerie an einem Ausläufer der Dill zwischen Klein-Altenstädten und Hermannstein - abseits der Wegstrecke. "Es wirkt auf mich wie ein Gemälde", schreibt Kühn dazu. Ob es sich bei den beiden Tieren um ein Paar handelt, bleibt der Fantasie des Betrachters überlassen. Schwanenpaare bleiben lebenslang mit demselben Partner zusammen und beziehen jedes Jahr dasselbe Nest. Foto: Heinz-Jürgen Kühn