Rund ums Werdorfer Schloss geht es rund

ASSLAR-WERDORF - "In diesem Jahr wird es in Werdorf kein Schlossfest geben", so Gereon Maninger, Vorsitzender des Schlossfestvereins.

Schon jetzt wäre unter normalen Umständen die Organisation und Planung in vollem Gange. "Wegen der Corona-Pandemie ist es allerdings nicht sicher, ob unser Fest überhaupt stattfinden könnte, und wenn doch, in welcher Form", so Maninger zu den Hintergründen der Absage.

"Wir wollen vernünftig sein, niemanden in Gefahr bringen und können uns stattdessen intensiv mit unserem 1250. Dorfjubiläum 2022 beschäftigen". Zwei Tage lang wollen die "Hoingker", so die landläufige Bezeichnung der Werdorfer, mit der ganzen Region feiern.

Musik auf drei

Bühnen geplant

Auf drei Bühnen soll es im Ortskern Musik in allen Variationen geben, könnte ein Rundweg die Gäste rund um das Schloss mit allerlei Kurzweil begeistern. Im Schlosspark ist ein mittelalterlicher Markt vorgesehen. Das alte Gemäuer mit den zahlreichen Möglichkeiten des Heimatmuseums bietet dafür ein hervorragendes Ambiente. Der Termin ist "rund um die Schlossfestzeit" angesetzt, informiert Maninger. Bereits im vergangenen Jahr wurden erste Details zum groben Gerüst des Jubiläums zusammen mit dem Ortsbeirat besprochen. Der Obst- und Gartenbauverein hat vorsichtshalber "Hoingk" zum Verkaufen und Verkosten gekocht, falls in diesem Jahr die Pflaumenernte schlecht ausfällt, freut sich Maninger: "Die Stadt Aßlar hat auch schon ihre Unterstützung zugesagt."