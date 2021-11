Schnelle Sperrung kommt zu spät

Einen vierstelligen Betrag stehlen Trickdiebe mit gestohlener EC- und Kreditkarten. Symbolfoto: Marcus Brandt dpa

ASSLAR-WERDORF - Aßlar-Werdorf (red). Am Freitag ist eine 58-Jährige in Werdorf Opfer von zwei Trickdieben geworden. Diese haben dabei einen mittleren vierstelligen Betrag ergaunert.

Gegen 12.10 Uhr kaufte die Frau im Edeka-Markt in der Werdorfer Hauptstraße ein. Im Bereich der Fleischtheke wurde sie von einem Mann angesprochen und geschickt abgelenkt.

Diesem Moment nutzte offenbar eine Komplizin, griff in die am Einkaufswagen hängende Handtasche der Frau und stahl ihre Geldbörse. Die aus einem Aßlarer Stadtteil stammende 58-Jährige bemerkte den Diebstahl unmittelbar nach dem Ablenkungsmanöver. Neben Bargeld befanden sich mehrere Bankkarten in der roten Ledergeldbörse. Die Diebe flüchteten offensichtlich in einem dunklen Pkw, möglicherweise einem Mercedes-Benz mit auswärtigem deutschen Kennzeichen geben.

Umgehend begab sie die 58-Jährige nach Hause und ließ sofort ihre EC- und Kreditkarten sperren. Doch die Unbekannten hatten die Karten zwischenzeitlich bereits an einem Geldautomaten auf dem Tankstellengelände Solms-Mittelbiel benutzt und dabei Geld erbeutet.

Gestohlene Karten

in Mittelbiel benutzt

Der Mann soll 180 Zentimeter groß und schlank gewesen sein. Er hatte kurze braune Haare, dunkle Augen und sprach gebrochen deutsch. Der Unbekannte trug dunkle Kleidung. Seine Komplizin soll rund 173 Zentimeter groß und von schmaler Statur gewesen sein. Sie trug dunkle kurze Haare und hatte auffallend dunkle Augenringe. Beide werden auf 25 bis 30 Jahre geschätzt.

Die gestohlene Geldbörse wurde im Bereich der Grube Fortuna aufgefunden.

Derzeit geht die Polizei davon aus, dass das unbekannte Duo von Werdorf in Richtung Berghausen fuhr und seinen Weg über den Verbindungsweg der Grube Fortuna bis Solms-Mittelbiel fortsetzte.

Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Telefon 0 64 41-91 80.