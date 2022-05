Schülerbetreuung ist für Aßlar eine Herausforderung

Der "Pakt für den Nachmittag" ist eine Kooperationsvereinbarung hessischer Schulträger, die den Ausbau von Ganztagsangeboten an Grundschulen fördert. Sie strebt neben dem Ausbau des Nachmittagsangebotes auch eine Ferienbetreuung als integralen Bestandteil an. Der Lahn-Dill-Kreis startete am 2. Juni 2017 in den "Pakt".

Teilnehmende Grundschulen und Grundstufen von Förderschulen verfügen an fünf Tagen in der Woche von 7.30 bis 16.30/17 Uhr und auch in den Ferien über ein verlässliches, freiwilliges Bildungs- und Betreuungsangebot.