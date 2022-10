Schüsse im Bereich der Aßlarer Europastraße?

Hat es an der Europastraße in Aßlar Schüsse gegeben? Die Polizei sucht nun Zeugen. (© Friso Gentsch/dpa)

ASSLAR - Aßlar (red). Schussähnliche Geräusche hat ein Zeuge bereits am vergangenen Mittwoch, 26. Oktober, der Polizei gemeldet. Gegen 2.15 Uhr sollen demnach die Schüsse in der Europastraße in Aßlar abgegeben worden sein.

Eine Streifenbesatzung rückte daraufhin nach Aßlar aus und fand zwei abgefeuerte Patronenhülsen. Der Zeuge hatte in diesem Zusammenhang laut Mitteilung der Polizei von einer dunkel gekleideten Person berichtet, die sich am Kreisel der Europastraße aufgehalten habe und in Richtung des Mehrfamilienhauses gestikulierte und schrie. Anschließend sei diese Person auf ein Fahrrad gestiegen und in Richtung Hermannsteiner Straße davongefahren.

Dunkel gekleideter

Radler fährt davon

Der Radfahrer war mit einer dunklen Jacke und einer schwarzen Jogginghose bekleidet, auf der sich eine weiße Aufschrift befand.

Die Polizei sucht nun Zeugen für diesen Vorfall, die eventuell dort etwas beobachtet haben, und nimmt Hinweise unter Telefon 06441- 9180 entgegen.