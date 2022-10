SEK-Einsatz nach Streit in Aßlar

Im Aßlarer Stadtteil Werdorf ist gerade ein Großaufgebot der Polizei im Einsatz. (© VRM Wetzlar)

Aßlar-Werdorf - Vermummte Polizisten mit Maschinenpistole im Anschlag laufen auf einem Parkplatz eines Autohändlers, Rettungssanitäter sind ebenfalls zu sehen. Im Aßlarer Stadtteil Werdorf ist gerade ein Großaufgebot der Polizei im Einsatz.

Laut ersten, bisher unbestätigten Angaben soll ein Streit zwischen zwei Personengruppen Montagnachmittag in Werdorf eskaliert sein. Bei dem Streit im Umfeld eines Autohändlers wurde nach ersten Angaben der Polizei eine Person verletzt. Krankenwagen sind Ort.

Im Aßlarer Stadtteil Werdorf ist am Montagnachmittag ein Großaufgebot der Polizei im Einsatz. (© VRM Wetzlar) Angeblich sollen Schüsse gefallen sein, der Schütze sei auf der Flucht. Bei der Fahndung nach ihm wurde auch ein Hubschrauber eingesetzt.

Die Werdorfer seien angehalten worden, im Haus zu bleiben, berichten Augenzeugen. Zudem kontrollierte die Polizei in Höhe des Netto-Marktes die Autofahrer, es kommt derzeit zu Verkehrsbehinderungen. Weitere Augenzeugen berichteten, dass der Ort aktuell quasi abgesperrt sei. “Sie brauchen gar nicht erst versuchen hier her zu kommen”, hieß es beispielsweise von einer Praxis für Physiotherapie.

In den sozialen Netzwerken und dem Messenger-Dienst WhatsApp kursieren erste Videos, die Polizeibeamte in Werdorf zeigen. Bestätigen konnte die Angaben die Polizei derzeit noch nicht, man befinde sich aber gerade in einer Besprechung zu dem Sachverhalt.

Auch der Sitzungsbeginn des Aßlarer Stadtparlamentes am Montagabend verzögert sich wegen der Vorfälle in Werdorf, da viele Stadtverordnete auf dem Weg zur Sitzung in der Stadthalle aufgehalten werden.

Nähere Informationen folgen.