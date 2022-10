SEK umstellt Haus in Aßlar

Im Aßlarer Stadtteil Werdorf ist gerade ein Großaufgebot der Polizei im Einsatz. (© VRM Wetzlar)

Aßlar-Werdorf - UPDATE 19.40 Uhr: Augenzeugen melden, dass die Polizei ein Haus in Werdorf umstellt hat und wechselweise auf Deutsch und auf einer weiteren Sprache auffordern würden, das Haus mit erhobenen Händen zu verlassen.

Vermummte Polizisten mit Maschinenpistole im Anschlag laufen auf einem Parkplatz eines Autohändlers, Rettungssanitäter sind ebenfalls zu sehen. Im Aßlarer Stadtteil Werdorf ist seit dem Nachmittag ein Großaufgebot der Polizei im Einsatz.

Bestätigen konnte Polizei-Pressesprecherin Kerstin Müller am späten Montagnachmittag lediglich, dass es gegen 15.40 Uhr zu einem Streit zwischen zwei Personengruppen im Umfeld eines Autohändlers im Bereich der Hauptstraße gekommen sei. Sicher sei nur, dass dabei eine Person verletzt worden sei.

Mehrere Verletzte in Kliniken gebracht

Gegen 19.30 Uhr bestätigte die Polizei auf Nachfrage, dass mittlerweile mehrere Verletzte in umliegende Kliniken gebracht worden seien. Genauere Angaben über die Schwere der Verletzungen oder die genaue Anzahl der Beteiligten blieben weiter unklar.

Wie viele Personen an dem Streit beteiligt waren, sei derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Auch die Hintergründe, was den Streit habe eskalieren lassen, „ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen“, erklärte Kerstin Müller im Gespräch mit mittelhessen.de. Kriminal- und Schutzpolizei aus dem gesamten Lahn-Dill-Kreis sei in Werdorf im Einsatz.

Im Aßlarer Stadtteil Werdorf ist am Montagnachmittag ein Großaufgebot der Polizei im Einsatz. (© VRM Wetzlar) Angeblich sollen Schüsse gefallen sein, der Schütze sei auf der Flucht. Bei der Fahndung nach ihm wurde auch ein Hubschrauber eingesetzt, der am späteren Abend auch über dem Wetzlarer Stadtgebiet kreiste und zu hören war. Auch auf der Bahnlinie kam es zu stellenweise zu Verzögerungen. Laut Augenzeugenberichten seien die Werdorfer angehalten worden, im Haus zu bleiben. Zudem kontrollierte die Polizei in Höhe des Netto-Marktes die Autofahrer, es kommt auch aktuell zu Verkehrsbehinderungen. Angeblich sollen Schüsse gefallen sein, der Schütze sei auf der Flucht. Bei der Fahndung nach ihm wurde auch ein Hubschrauber eingesetzt, der am späteren Abend auch über dem Wetzlarer Stadtgebiet kreiste und zu hören war. Auch auf der Bahnlinie kam es zu stellenweise zu Verzögerungen. Laut Augenzeugenberichten seien die Werdorfer angehalten worden, im Haus zu bleiben. Zudem kontrollierte die Polizei in Höhe des Netto-Marktes die Autofahrer, es kommt auch aktuell zu Verkehrsbehinderungen.

Weitere Augenzeugen berichteten, dass der Ort aktuell quasi abgeriegelt sei. “Sie brauchen gar nicht erst versuchen hier her zu kommen”, hieß es beispielsweise von einer Praxis für Physiotherapie. Auch der Sitzungsbeginn des Aßlarer Stadtparlamentes am Montagabend verzögert sich wegen der Vorfälle in Werdorf, da viele Stadtverordnete auf dem Weg zur Sitzung in der Stadthalle aufgehalten werden.

In den sozialen Netzwerken und dem Messenger-Dienst WhatsApp kursieren erste Videos, die vermummte und schwer bewaffnete Polizeibeamte in Werdorf zeigen. Gerüchte wonach es bei der Streiterei zu einem Toten und neun Verletzten gekommen sein soll, konnte die Polizei nicht bestätigen.

Weitere Informationen folgen.