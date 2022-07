Sieben Verletzte bei Unfall auf der A 45 bei Aßlar

Symbolfoto: Benjamin Nolte/Fotolia

ASSLAR - Aßlar (red). Sieben verletzte Personen und 25 000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls am Samstag, 9. Juli, auf der A 45 zwischen Wetzlar und Ehringshausen.

Gegen 8.10 Uhr ist eine 22-Jährige in einem Audi A5 auf dem linken Fahrstreifen der Autobahn laut Polizeibericht während der Fahrt im Baustellenbereich eingeschlafen und in einen rechts neben ihr fahrenden VW Touran eines 47-jährigen Gießeners gekracht. Der blaue VW und geriet ins Schleudern und prallte in die Außenleitplanke. Beide Autos, die Außenschutzplanke sowie aufgestellte Warnbaken und ein Aufprallschutz der Leitplanke wurden beschädigt.

Sowohl die fünf Insassen des Audis als auch die zwei Personen im VW verletzten sich leicht. Rettungskräfte brachten vier davon in Krankenhäuser.

Polizeibeamten bemerkten Alkoholgeruch bei der aus dem Landkreis Siegen-Wittgenstein stammenden Audi-Fahrerin. Ein Atemalkoholtest brachte es auf rund 0,5 Promille. Für die junge Frau folgte eine Blutentnahme und die Sicherstellung ihres Führerscheins. Sie muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.